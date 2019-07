Fonctionnement des stationnements municipaux au quai de Sainte-Angèle et au site de la Petite Floride

La Ville de Bécancour a statué sur l’utilisation des stationnements municipaux étant situés à l’entrée du quai de Sainte-Angèle, au coin de l’avenue des Nénuphars et de la route 132, et au site de la Petite Floride en période estivale.

Pour des raisons liées à la sécurité et au fort achalandage à proximité de l’entrée du quai de Sainte-Angèle, l’utilisation du stationnement municipal non payant, situé à cette intersection, est uniquement pour les voitures depuis le 27 juin 2019, et il en restera ainsi.

Les véhicules ayant une remorque à bateau ou étant surdimensionnés auront donc ces options pour se stationner à proximité du quai :

1- Dans un stationnement gratuit, disponible à la cour arrière du Mont-Bénilde (rue des Pensées);

2- Dans un stationnement payant, chez le commerçant T.A. entreprise (situé à proximité du quai de Sainte-Angèle au 1075, avenue des Nénuphars).



Le coût de ce stationnement est fixé à 20 $ taxes incluses pour la journée pour les non-résidents de Bécancour et sera gratuit pour les résidents de Bécancour sur preuve de lieu de résidence.

Au site de la Petite Floride, dorénavant pour les non-résidents uniquement, les véhicules ayant une remorque à bateau ou étant surdimensionnés devront défrayer afin de se stationner. Le coût de ce stationnement sera de 20 $ taxes incluses pour la journée. Un préposé au stationnement sera sur place durant la saison estivale pour appliquer cette réglementation.