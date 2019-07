Trois-Rivières durable a le vent dans les voiles!

Mise en place en 2011 par la Ville de Trois-Rivières, la Fondation Trois-Rivières pour un développement durable, un organisme de conservation des milieux naturels et de promotion du développement durable, se renouvelle en grand cette année.

En plus de dévoiler une nouvelle image de marque plus épurée et dynamique, elle change d’appellation et redéfinit ses axes stratégiques.

« Pour moi, c’est comme si la Fondation était rendue à l’adolescence : elle avait besoin de se redéfinir et d’orienter son avenir, tout en mettant en valeur sa propre image! », a expliqué Mme Cindy Provencher, directrice.

Dévoilement d'un nouveau logo et mise à jour du site Web

Trois-Rivières durable a dévoilé, le mardi 9 juillet, son nouveau logo ainsi que son site Web mis à jour. Un nom plus court et simple, facile à retenir pour les citoyens, partenaires et acteurs du milieu sera dorénavant utilisé.

Quatre axes stratégiques définiront nos activités et nos projets :

- Mettre en place une stratégie de conservation des écosystèmes

- Rallier et mobiliser la communauté au développement durable

- Former et accompagner les acteurs du changement

- Promouvoir le développement durable

Les valeurs de l’organisme ont également été renouvelées et sont présentées comme suit :

- Enraciné dans notre milieu | nous sommes engagés à développer notre milieu de vie de manière durable

- Rassembleur de nature | nous mobilisons la communauté à construire ensemble la ville de demain

- Droit comme un chêne | nous agissons avec intégrité et transparence

- Source de compétence | nous formons et accompagnons les acteurs de changement

Développer son milieu de vie de manière durable

Trois-Rivières durable est un organisme à but non lucratif, enregistré comme organisme de charité, qui vise à développer son milieu de vie de manière durable. Des exemples d’actions? Conservation, mise en valeur et accessibilité des milieux naturels trifluviens, plantation d’arbres dans les cours d’écoles, certification en développement durable des organisations, formation de patrouilleurs des milieux naturels de l’Escouad’Durable, etc.

Vous souhaitez faire la différence dans votre milieu de vie? Impliquez-vous avec eux.

Pour en savoir davantage et consulter leurs nouveaux outils, rendez-vous à l'adresse www.3Rdurable.org.