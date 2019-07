La Ville de Nicolet dévoile les croquis du futur centre d’interprétation écomartime de l’Anse-du-Port

La Ville de Nicolet dévoilait lors d'une conférence de presse qui se tenait hier, le jeudi 4 juillet, les croquis du futur centre d’interprétation écomartime de l’Anse-du-Port de Nicolet qui sera construit au bout du stationnement menant à la passerelle.

Financé à parts égales entre la Ville de Nicolet, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada tout comme la nouvelle passerelle, le projet estimé entre 320 000 et 350 000 $ prévoit la démolition de l’ancien chalet de service pour faire place à l’important projet de Centre d’interprétation écomaritime de l’Anse-du-Port de Nicolet.

« Nous célébrons, cet été, les 25 ans de ce joyau. Avec une toute nouvelle passerelle depuis l’an dernier, le centre d’une superficie de 115 m2 pieds carrés (deux fois la grandeur de l’actuel chalet) viendra compléter de belle façon l’aménagement du parc écomartime de l’Anse du port. J’annonce aujourd’hui que nous espérons une mise en chantier en octobre prochain après la saison touristique et les couleurs », a souligné la mairesse, Geneviève Dubois.

« L’histoire maritime et du fleuve Saint-Laurent sont riches tout autant que la faune ou la flore à cet endroit et nous comptons bien les mettre en valeur de belle façon », a renchéri la première magistrate. Sont prévus à l’intérieur du nouveau bâtiment une salle d’exposition et plusieurs utilités publiques (buvette, casiers, banc, salles de toilettes) accessibles à l’année.

Enfin, la Ville de Nicolet a profité de la conférence de presse pour annoncer son intention de développer un projet d’éclairage de certaines parties de la passerelle en la munissant d’un système a énergie solaire qui en permettrait également la surveillance et la diffusion d’un signal Li-Fi (une première au Canada) pour permettre d’émettre des capsules informatives par rapport à la faune, la flore et la présence maritime du lieu. Les autorités nicolétaines précisent qu’elles partent maintenant à la recherche de financement pour cet ambitieux projet.Global Lifi Tech, le manufacturier d’éclairage Lumca et Lekla spécialiste en énergie solaire ont présenté une proposition à la Ville de Nicolet. Ce dossier est également travaillé avec la précieuse collaboration d’IVÉO, organisme d’expérimentations d’innovations.