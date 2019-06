Travaux de démolition de la petite pergola à Shawinigan

La Ville de Shawinigan avise les citoyens que des travaux de démolition se dérouleront à la place du Marché jusqu’au 28 juin prochain. Ces travaux consistent à retirer la partie basse de la pergola afin d’améliorer la visibilité lors des spectacles tenus à cet endroit.



Les travaux s’effectueront uniquement en semaine, de jour, excluant l’heure du dîner, dans le but d’accommoder les commerçants et usagers de la place du Marché. L’horaire des travaux de démolition est donc le suivant : du lundi 17 juin au vendredi 21 juin et du mardi 25 juin au vendredi 28 juin, de 7 h à 12 h et de 13 h à 17 h.



La zone de travail sera délimitée par une clôture de construction munie d’un écran visuel et d’un filet anti-débris. Un système de captation de la poussière sera utilisé dans le but de réduire la propagation de celle-ci et de protéger les éléments environnants. De plus, l’entrepreneur assurera le nettoyage et la remise en état des lieux à la suite des travaux.



La Ville de Shawinigan remercie la population pour leur habituelle collaboration.