Pierre Genest honoré par l'ADGMQ pour ses 25 ans dans le domaine municipal

C’est aujourd’hui, à Saint-Hyacinthe, à l’occasion du dîner d’ouverture du congrès annuel de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), que les Grands Prix ont été décernés. En plus d’un prix distinction et des bourses octroyées, l’ADGMQ aura, cette année, décerné quatre prix, en collaboration avec Énergir, pour des directeurs généraux cumulant 25 ans de service dans le domaine municipal. L’Association offre toutes ses félicitations aux lauréates et aux lauréats de cette édition dont le directeur général de Nicolet, Pierre Genest, qui souligne cette année ses 25 ans dans le domaine municipal.

« Pierre est un collaborateur précieux, dynamique et professionnel. Bravo pour ces 25 années d’expérience qu’il a mis au profit du développement du monde municipal dont 10 ans à Nicolet » souligne la mairesse, Geneviève Dubois.

L’ADGMQ a salué le parcours du directeur général nicolétain : « Monsieur Genest œuvre à titre de directeur général dans le domaine municipal depuis 1993. C'est à Ville-Marie au Témiscamingue qu'il entreprend sa carrière. Il œuvre par la suite à Beaupré de 1998 à 2002 et à Trois-Pistoles de 2002 à 2009. C’est depuis 2009 qu’il est le directeur général de la Ville de Nicolet. Lors de son passage à Trois-Pistoles, M. Genest fut impliqué dans la création de la Régie intermunicipale des infrastructures portuaires de Trois-Pistoles et Les Escoumins afin de relancer le service de traversier entre les deux municipalités et devient son premier directeur général. Le Gouvernement du Québec lui décerna un mérite municipal en juin 2009 afin de souligner son travail dans ce dossier.

À Nicolet, la Ville connaît un important développement depuis son arrivée. Au cours de toutes ces années M. Genest s’est impliqué à l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales », pendant 8 ans et à l’ADGMQ pendant 2 ans.

Son excellente connaissance du milieu municipal, sa réputation d'intégrité et son éthique professionnelle font de lui un gestionnaire de confiance pour la communauté ».

Bravo à Pierre Genest et félicitations à celui-ci pour toutes ces années dans le monde municipal et particulièrement au sein de l'équipe à Nicolet.