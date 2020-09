Baseball: Matthew Rusch élu meilleur lanceur du mois

La Ligue de Baseball Majeur du Québec et B45 l'ont annoncé: que Matthew Rusch des Cascades de Shawinigan et Moises Perez-Infante des Brewers de Montréal sont élus respectivement Lanceur et Frappeur du mois d’août pour la deuxième partie du calendrier écourté de la LBMQ.

Rusch a été égal à lui-même remportant 3 victoires en 27 manches et 1/3 de travail et maintenant une moyenne de point mérité de 0.26. Il a, comme à son habitude, dominé la colonne des retraits au bâton avec 35. Il n’aura permis que 8 coups sûrs à ses adversaires en 91 apparitions officielles pour une moyenne cumulative de 0.088

Moises Perez-Infante frappeur du mois d’août

Perez-Infante, qui s’est mérité le titre de joueur étoile de la dernière semaine et étant considéré pour ce même titre la semaine précédente a maintenu une moyenne au bâton de 0.556 frappant 4 circuits et 6 doubles durant cette période. Marquant à 7 occasions, le meilleur producteur le point de la LBMQ en a aussi produit 20 points en août maintenant une moyenne de puissance de 1.056 au cours de cette période.

En outre, Perez-Infante a été élu employé modèle de la semaine débutant le 24 août dernier.

Perez-Infante produit à un rythme infernal par les temps qui courent comme en fait foi sa moyenne au bâton de 0.667 ayant réussi 6 coups sûrs en 9 apparitions dont 1 double et produisant également 5 points. David Gauthier, des Castors d’Acton Vale et Karl Gélinas, du Cactus de Victoriaville ont également été considérés pour le titre cette semaine.