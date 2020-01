Un nouveau centre d'entraînement pour les sports de planches a ouvert

Bien connue des amateurs de sports d’action en Mauricie, l’entreprise Adrénaline Urbaine a inauguré récemment Le Backyard, son tout nouveau terrain de jeux. Situé au 6825, boulevard des Forges, à Trois-Rivières, ce centre d’entraînement spécialisé dans les sports de planche vise à démocratiser leur pratique tout en rendant leur découverte accessible à tous notamment aux jeunes de 5 à 35 ans.

Ce complexe sportif comprend entre autres des installations professionnelles intérieures et extérieures telles qu’un parc de surf des neiges (snowboard) et de planche à roulettes (skateboard), ainsi que des rampes de lancement qui permettent aux jeunes sportifs d’évoluer de manière sécuritaire et encadrée tout au long de l’année. Il sera également possible d’y faire des entraînements individuels ou de groupe ainsi que de s’inscrire à des camps spécialisés en sports de planche avec des entraîneurs certifiés.

Circuits modulables

D’ailleurs, ces derniers sont des athlètes bien connus de la région qui comptent plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des sports de planche. « Avec le centre sportif d’Adrénaline Urbaine, nous offrons aux jeunes des outils et un environnement respectueux où ils peuvent s’épanouir psychologiquement et physiquement. De plus, c’est une opportunité pour la population de découvrir une manière différente de se divertir et d’être physiquement actif dans un processus de saines habitudes de vie », indique Francis-Olivier Jutras, propriétaire d’Adrénaline Urbaine.

« Nous misons sur le développement de la confiance en soi, sur l’enseignement de la patience, la prise de décision et le dépassement de soi », ajoute-t-il.

Outre les jeunes de 5 à 35 ans, le centre d’entraînement permet à différents types de clientèle comme les écoles primaires et secondaires, les jeunes familles actives, les athlètes de performances et les touristes actifs de profiter d’installations de haute qualité en toute saison et de progresser constamment dans la discipline. Chaque mois, les parcours et circuits modulables et créatifs sont modifiés pour offrir régulièrement nouveautés et défis aux clients.

Premier projet en Mauricie à obtenir une subvention du Fonds Mille et Un

Le projet d’Adrénaline Urbaine a fait l’objet d’une campagne de financement participatif grâce à la plateforme de La Ruche Mauricie, la deuxième de l’entreprise sur la plateforme, et celle-ci a connu un grand succès. Étant admissible au Fonds Mille et Un pour la jeunesse et ayant dépassé l’objectif fixé à 10 000 $ pour atteindre 105 %, cela a permis au projet de recevoir un 10 000 $ supplémentaire (équivalent au montant sollicité par la campagne sur La Ruche).

Ce fonds est le premier projet gouvernemental d’envergure qui allie le financement participatif, la contribution d’entreprises et le soutien du gouvernement et il est issu de la Politique québécoise de la jeunesse 2030 du gouvernement québécois. Adrénaline Urbaine a été la première entreprise en Mauricie à pouvoir en bénéficier.