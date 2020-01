Hockey: Formule Fitness se rend à Plessiville demain

Le temps des fêtes est maintenant chose du passé et le Formule Fitness de Bécancour entrera dans le dernier droit de cette saison régulière dès demain.

La première étape de ce dernier droit aura lieu à Plessisvile, ce samedi 4 janvier à 20h, face au Métal Pless. Cette équipe est impliquée dans la course au premier rang du classement avec les formations de La Tuque et de Louiseville. Après un début de saison cahoteux, l'équipe dirigée par Simon Turcot a effectué des changements et quelques transactions. Les victoires sont arrivées depuis.

Chez le Formule Fitness, les victoires seront les bienvenues d'ici la fin de la saison. Avec deux victoires lors des trois derniers matchs, contre des équipes qui sont parmi les meilleures au classement (Granby et La Tuque), l'entraîneur André Alie se montre optimiste en vue des prochaines semaines.

Il avait déclaré, après le match à La Tuque du weekend dernier, qu'il était « [...] fier de la performance des joueurs en plein temps des fêtes. C'est de bonne augure pour le reste de la saison. »

Les prochains matchs locaux du Formule Fitness auront lieu aux dates suivantes: vendredi 10 janvier à 20h30 contre Joliette et samedi 11 janvier à 20h30 face à Louiseville (reprise du match du 1er novembre).