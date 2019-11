Prix performance QUébec: un résultat concret pour Pluritec dans la région de la Mauricie

L’entreprise mauricienne Pluritec s'est démarquée par la qualité de sa gestion ainsi que par sa performance globale. La structure a reçu une reconnaissance lors des Prix performance Québec (PPQ) en marge du Salon sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA), qui se tenait aujourd’hui au Palais des congrès de Montréal.

« Aujourd’hui, nous rendons hommage aux organisations qui se démarquent et s’investissent

jour après jour dans l’amélioration continue de leur performance. Dans toutes les régions, des

modèles d’excellence émergent, au plus grand bénéfice de l’économie du Québec. Félicitations

à tous les lauréats! » a pour sa part souligné Roch L. Dubé, président du conseil d’administration du Mouvement québécois de la qualité.

Reconnaissance gouvernementale

Les Prix performance Québec constituent la plus haute distinction remise annuellement par le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Les PPQ reconnaissent les efforts des entreprises privées et des organismes publics dans leur quête d’excellence. Toutes ces organisations ont en commun l’application des principes de gestion de la qualité et la mise en œuvre des meilleures pratiques d’affaires dans l’ensemble de

leurs fonctions et à tous les niveaux d’intervention.

Présente au Québec depuis plus d’un demi-siècle, la lauréate Pluritec offre des services personnalisés d’ingénierie et met en œuvre des solutions novatrices adaptées aux besoins de chacun de ses clients.

« Les entreprises dynamiques et innovantes sont des incontournables pour le développement économique des régions. Afin d’assurer leur croissance et leur longévité, elles doivent bien connaître les nouvelles réalités du marché du travail et utiliser les meilleures pratiques de gestion pour fidéliser leurs employés et en attirer de nouveaux. En recevant un Prix performance Québec, PLURITEC démontre qu’elle a exercé un leadership fort, favorisant ainsi l’engagement de ses employés. Sa stratégie d’entreprise gagnante lui assurera des progrès continus et durables » a assuré Jean Boulet, ministre du Travail, de l‘Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Appel de candidatures des PPQ 2020 en cours

L’appel de candidatures pour les PPQ 2020 est en cours. Les organisations intéressées doivent s’inscrire à une séance d’information visant à les outiller et à les accompagner dans la préparation de leur dossier de candidature. Les participants ont jusqu’au 6 février 2020 pour remplir le formulaire de mise en candidature remis lors des séances d’information et jusqu’au 6 mars 2020 pour déposer leur dossier de candidature.

Une quinzaine de PME manufacturières ou de services seront accompagnées dans la rédaction de leur dossier de candidature pour l'édition 2020 des Prix performance Québec. D'une durée déterminée, le projet consiste à offrir gratuitement aux PME candidates une aide professionnelle spécialisée dans le référentiel des Prix performance Québec.