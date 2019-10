Les Blue Sox sacrés champions de la série finale

C’est ce mardi soir à Shawinigan devant une foule de 869 spectateurs que se terminait la saison 2019 dans le Ligue de Baseball Majeur du Québec. Une série finale qui s’est rendue à la limite des sept rencontres, avec les Blue Sox titrés champions pour la septième fois en huit ans.

Une série serrée jusqu'à la fin

Pour les six premières parties chaque équipe qui visite a réussi à remporter tous ses matchs sur le terrain adverse. Tout un duel était à prévoir puisque les Blue Sox de Thetford Mines faisaient confiance à Michel Simard tandis que les Cascades envoyaient Matthew Rusch sur la butte. Ce match a été à l’image des séries 2019, serré jusqu’à la fin. Ce sont finalement les Blue Sox qui l’ont emporté par la marque de 4 à 3, remportant un septième championnat en huit ans.

Les locaux ont ouvert le pointage dès leur premier tour au bâton inscrivant deux points. Julien Bélanger a récolté un but sur balle alors que Michael Laprise a réussi un amorti surprise parfait. Ces derniers ont été respectivement poussés au marbre par les simples consécutifs de Mathieu Tremblay et Patrick Flageol. À la manche suivante, les Cascades ont placés trois coureurs sur les sentiers avant que Marc-Antoine Perron-Rousseau frappe une flèche dans les mains du voltigeur de centre Manuel Bouffard qui a doublé Bélanger au deuxième coussin pour mettre fin à la menace.

Rusch, joueur le plus utile des séries

Après avoir lancé deux manches parfaites, Rusch a accordé quatre points pour donner les devants aux Blue Sox en début de troisième manche. Jimmy Montambault a frappé un double qui a produit un point et Jérôme Duchesneau a suivi avec un circuit de trois points qui portait la marque à 4-2.

Les Cascades ont remplis les buts en fin de sixième manche avec des simples. Après deux retraits, Julien Bélanger a lui aussi frappé un simple poussant Flageol au marbre pour réduire l’écart à un seul point. En fin de septième manche, Simard a fermé la porte pour mériter sa cinquième victoire en séries. Rusch encaisse quant à lui un premier revers dans ces éliminatoires.

Le trophée d'organisation de l'année remis aux Cascades

C’est sans grande surprise que Matthew Rusch a remporté le titre de joueur le plus utile des séries 2019, fort de ses neuf victoires sur une possibilité de 12 en 69 manches lancées et ayant retiré 79 frappeurs sur des prises, tous des records de la LBMQ en séries. Un autre trophée a été remis par le Président Daniel Bélisle, celui d’organisation de l’année 2019 aux Cascades pour leur cinquième saison exceptionnelle. Ils ont su remettre cette franchise au sommet tant sur le terrain qu’à l’extérieur créant notamment un certain « BUZZ » sur leur page Facebook durant les séries.