Un trifluvien participera au Triathlon International de Montréal 2018

L’athlète trifluvien et père de famille Benoît-Hugo St-Pierre, qui est impliqué dans le triathlon à l’échelle locale et provinciale depuis plus de vingt ans, participera à la distance sprint du Triathlon International de Montréal, le samedi 25 août prochain.

L’ancien nageur de compétition prône un mode de vie sain et équilibré. Pour lui, la pratique d’un sport tel que le triathlon doit absolument s’intégrer dans la vie familiale et professionnelle. Au-delà des objectifs, ce sont la passion et le dépassement de soi qui comptent avant tout pour Benoît-Hugo.

Que ce soit de la course, de la natation ou du cyclisme, Benoît-Hugo priorise l’activité physique aux côtés de sa conjointe, qu’il a rencontré lors d’un triathlon il y a deçà 17 ans, et de ses filles.

À la maison ou en voyage, Benoît-Hugo inspire sa famille, ses amis et la communauté à bouger.