Les Aigles de Trois-Rivières ont libéré Philip Walby. Le releveur a adopté un comportement qui va à l’encontre du code d’éthique et des valeurs de l’équipe pendant une partie.



L’athlète de 25 ans a maintenu une moyenne de points mérités de 3.47 en 23 manches et un tiers de travail, retiré 17 frappeurs sur trois prises et accordé 15 buts sur balles. Il était à sa première saison dans la cité de Laviolette.



Notez que l’organisation des Aigles n’émettra aucun commentaire dans ce dossier.