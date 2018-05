Victoire des Cascades Go Sport à Victoriaville

Les Cascades Go Sport de Shawinigan ont inscrit cinq points dès la première manche et n’ont plus jamais été inquiétés, en route vers une victoire de 8 à 3 face au Cactus de Victoriaville dimanche après-midi au stade Rémi-Deshaies de Victoriaville.

Les trois premiers frappeurs de la rencontre pour les Cascades, Michael Laprise, Rob Dahl-Smith et Maxime Milot, ont tous atteint les sentiers avant de voir Vincent Bourget frappé un double de deux points. Deux frappeurs plus tard, Patrick Flageole, à son retour au jeu, vidait les coussins avec un circuit de trois points et c’était 5-0 en faveur de Shawinigan. Le Cactus a répliqué avec deux points en fin de manche, un sur un circuit de Jean-François Hamel et un autre sur un double de David Cyr mais en troisième manche, une autre longue balle bonne pour trois points, provenant cette fois du bâton de Jonathan Valdez, a permis aux Cascades de mettre la partie hors d’atteinte des locaux. Victoriaville a toutefois ajouté un point en quatrième manche, David Cyr marquant sur un simple de Jérôme Léveillée.

Kevin Gaboury a été solide à son premier départ de la saison et obtient la victoire. Il a cédé 3 points, tous mérités, sur 5 coups sûrs et un but sur balles en 5 manches de travail, tout en retirant 4 frappeurs au bâton. Jean-François Daneault a lancé les deux dernières manches pour Shawinigan et n’a accordé qu’un coup sûr.

Le partant du Cactus, Patrick Henrichon, a connu une sortie plutôt difficile, allouant 8 points mérités sur 6 coups sûrs et 2 buts sur balles en 3 manches de travail. Étienne Blanchette a ensuite pris place sur le monticule et a bien fait pour terminer la rencontre, retirant 5 frappeurs au bâton en 4 manches et n’allouant que 2 coups sûrs.

L’action reprend ce vendredi 25 mai dans la LBMQ avec la présentation de deux rencontres. Tout d’abord, les Castors d’Acton Vale affrontent les Cascades Go Sport au parc Optimiste de Shawinigan et ensuite, le Cactus de Victoriaville reçoit le Big Bill de Coaticook au stade Rémi-Deshaies. Les deux rencontres débutent à 20h.