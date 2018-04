Le Challenge du guerrier est de retour pour une deuxième édition

La deuxième édition du Challenge du guerrier aura lieu ce samedi 21 avril au Complexe sportif Alphonse-Desjardins, à Trois-Rivières. Tous les profits de ce tournoi de hockey seront remis à Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec. Le Challenge est une initiative de l’entourage de Mathieu Basche, un jeune membre de Leucan en rémission.

Cette année, la catégorie bantam a été ajoutée au tournoi amical de dekhockey junior mixte quatre contre quatre. Environ 280 jeunes formant 28 équipes dans quatre catégories joueront pour soutenir Leucan ce samedi.

Un des participants et son entraîneur ont décidé de s’impliquer davantage pour amasser plus de dons pour Leucan. Alexis Blanchette et Vincent Richard vont relever le Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par PROXIM vers midi. Alexis a été sensibilisé à la cause alors qu’il fréquentait la même école primaire que Mathieu Basche.

N'hésitez pas à visitez la page Facebook du Challenge du guerrier pour plus d'informations.