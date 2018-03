Lancement de la campagne d'abonnements de saison des Aigles

À l’approche de leur sixième saison, les Aigles de Trois-Rivières lancent leur campagne d’abonnements de saison. Ce mouvement, sous la présidence d’honneur de Mme Amélie St-Pierre, directrice générale D’Ici Médias et présidente de la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières, servira à sensibiliser la population et les entreprises de la région face aux bienfaits de la présence d’une organisation sportive de qualité dans leur milieu.



Au cours de la semaine, les gens seront invités à visionner différentes capsules diffusées sur les médias sociaux et le site internet de l’équipe. Des porte-parole de fidèles partenaires de longues dates partageront leur expérience et témoigneront des avantages de s’associer aux Aigles. Une campagne radio sera également mise sur pied plus tard en mars.



Témoignage d’Amélie St-Pierre, président de la campagne d’abonnements de saison

Gens de la Mauricie, votre stade de baseball aura 80 ans cet été. L'avez-vous déjà visité? Il est magnifique soit dit en passant!



Les Aigles de Trois-Rivières ont besoin du soutien des entreprises de la région, notamment par l'achat de billets de saison. Ces abonnements, on peut se les procurer à faible coût. Au final, ça revient à moins de 10$ par match pour assister à une partie de baseball professionnel et participer à un happening unique en région.



Le billet de saison se distribue facilement à des clients, à des employés et à des fournisseurs. Votre implication permet à une organisation de baseball de vivre dans un marché comme Trois-Rivières, considéré comme petit pour du sport professionnel. Pas besoin d’être un grand amateur de baseball pour apprécier cette expérience, croyez-moi!



Un abonnement de saison se détaille à partir de 460$. Les Aigles invitent les gens intéressés à composer le 819 379-0404 poste 1 ou encore d’écrire un courriel à billetterie@lesaiglestr.com.