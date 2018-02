Yves Bourque sera de l’équipe paralympique 2018 !

La Ville de Bécancour tient à féliciter chaleureusement Yves Bourque qui s’envolera prochainement pour les Jeux paralympiques d'hiver de 2018 qui se dérouleront à Pyeongchang, en Corée du Sud.

Attendue depuis quelques semaines, cette belle nouvelle s’est concrétisée le 30 janvier dernier par un courriel officiel du comité paralympique, attestant que M. Bourque, athlète de 52 ans, avait été sélectionné pour faire partie de la cohorte canadienne 2018 en ski para nordique.

Yves Bourque n’en est pas à sa première visite en Corée du Sud puisqu’en mars 2017, il y a performé pour s’y qualifier, lors de la Coupe du monde. Cette compétition lui a donc permis de se familiariser avec les lieux avant les Jeux paralympiques 2018. Rappelons que M. Bourque a d’ailleurs participé aux Jeux paralympiques de Sotchi en 2014.



Soutenons Yves Bouque

La Ville de Bécancour ainsi qu’un groupe de citoyens ont décidé de soutenir l'athlète en créant le Fonds Yves Bourque en 2013, un Fonds affilié à la Fondation Communautaire du Saint-Maurice. Les voyages outre-mer, les années et heures d’entraînement ont un coût et les sommes amassées grâce à ce Fonds permettent à l’athlète bécancourois d’être soutenu financièrement dans cette belle expérience. D’ailleurs, M. René Bérubé l’un des créateur du Fonds, lui a remis 3 000 $ en novembre 2017 afin qu’il puisse se rendre à Canmore pour s’y entraîner. L’objectif de la campagne de financement 2018 est d’amasser une bourse d`au moins 5 000 $ avant que M. Bourque ne parte pour la Corée du Sud.

Pour ceux désirant faire un don afin de soutenir cet athlète de la région, il est possible de le faire sur le site Internet de la Fondation Communautaire du Saint-Maurice, en se présentant au Marché METRO Saint-Grégoire, à la Caisse Godefroy au comptoir ou en envoyant un chèque au Fonds Yves Bourque, 17575, chemin Thibodeau, Bécancour (Québec) G9H 1P3. De plus, des enveloppes pour effectuer des dons sont aussi disponibles à l’hôtel de ville de Bécancour en tout temps. Pour les dons de 25 $ et plus vous recevrez un reçu d`impôt.