4 podiums pour les Élans à la dernière compétition interrégionale de la saison

Neuf patineurs du CPVTR Les Élans étaient présents à la dernière compétition interrégionale de la saison qui se tenait au centre Bruno Verret de Lévis. Une compétition importante, pour les patineurs qui avaient comme objectif d’améliorer leurs chronos et de recueillir de précieux points, en vue des classements aux divers championnats de fin de saison.

4 podiums pour les Élans !

Au terme de la journée de compétition, quatre patineurs se sont particulièrement démarqués en recueillant suffisamment de points pour monter sur le podium. Il s’agit de Simone Aubin (groupe 2) et Tai Massicotte (groupe 4) qui ont remporté la médaille d’or ainsi qu’Alyssia Cloutier (groupe 2) et Zachary Tardif (groupe 2) qui ont remporté la médaille de bronze dans leurs groupes respectifs. Les quatre patineurs ont également profité de l’occasion pour améliorer leurs chronos sur la distance du 400 m et du 1000 m.

Alexis Bélanger (groupe 1) a terminé tout juste au pied du podium au 4e rang, alors que du même groupe, François Abel a terminé en 12e position. Les deux patineurs ont également amélioré leur meilleur chrono de la saison à la distance du 400 m. Louis-Simon Trudel a terminé au 8e rang, terminant premier à la finale B du 1000 m.

Au groupe 1 féminin, Clémence Brunelle a terminé au 8e rang (groupe 1) et Érika Joly au 10e rang (groupe 1). Les deux patineuses, parmi les plus jeunes de ce groupe, ne s’en sont pas laissé imposer. Elles ont elles aussi amélioré leurs chronos au 400 m et au 1000 m.

« Les patineurs de niveau interrégional ont accès à 2 championnats de fin de saison. Le Championnat québécois par catégorie d’âge (CQCC) et la Finale de l’est. Seize patineurs par catégorie d’âge (11 à 14 ans chez les filles et 12 à 15 ans chez les garçons) sont invités au CQCC. Un certain nombre sont sélectionnés par les points cumulés au cours de la saison et d’autres le sont par les temps cumulés au 400 et au 1000 m. Avec la compétition de ce week-end, plusieurs de nos patineurs se positionnent bien en vue de ce championnat de fin de saison » a souligné Simon Cuillerier Serre, entraineur-chef du CPVTR.