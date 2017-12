Récolte de 3 médailles pour les patineurs de la relève!

Compétition interrégionale

Dix patineurs représentaient le CPVTR, lors de la 2e compétition interrégionale qui avait lieu à Sherbrooke. Deux patineurs du groupe se sont particulièrement démarqués, lors de cette compétition. Tai Massicotte (Groupe 4) a remporté la médaille d’argent alors que Simone Aubin (Groupe 2) a remporté la médaille de bronze.



Chez les autres patineurs présents, Alexis Bélanger (groupe 1) a bien fait et il a terminé, tout juste au pied du podium, au 4e rang. Du même groupe, William Gagné a terminé au 10e rang et François Abel au 13e rang. Du côté du groupe 2 masculin, Louis-Simon Trudel a terminé au 14e rang.



Chez les filles, Érika Joly et Clémence Brunelle (groupe 1) terminent respectivement au 8e et au 9e rang. Au groupe 2, Alyssia Cloutier et Gabrielle Hamel terminent, quant à elles, au 7e et 8e rang.



Longue piste régionale

Ce week-end, deux patineuses de Trois-Rivières participaient à la Compétition régionale longue piste #1 à Sainte-Foy.



Ariane Joly et Justine Joly (9 ans) ont bien fait dans leur catégorie d’âge. Ariane a terminé la journée en montant sur la 2e marche du podium alors que sa sœur, dans le même groupe, a terminé au 5e rang.



À surveiller

Deux compétitions importantes sont à surveiller ce week-end.



Dans un premier temps, la 2e tranche de la compétition hybride en patinage de vitesse longue piste, à l’Anneau de glace Gaétan Boucher de Sainte-Foy. Cinq patineurs de Trois-Rivières tenteront d’obtenir leur laissez-passer pour les Championnats canadiens longue piste par catégorie d’âge.



Le 2e événement à surveiller aura lieu au Saguenay, alors que les 3 patineurs de la région participeront aux Championnats canadiens juniors sur courte piste.



Ces deux derniers événements viendront clore les dernières activités de l’année 2017.