OpenAI lance un ChatGPT pour les adolescents

OpenAI lance une version de ChatGPT destinée aux adolescents – la première génération à grandir avec l’intelligence artificielle – qui l’utilisent déjà pour leurs devoirs, pour poser des questions sur leur quotidien et même pour trouver de la compagnie.

L’entreprise de San Francisco précise que ChatGPT for Teens, dont le lancement est prévu mardi, est adapté aux jeunes âgés de 13 à 17 ans et intègre des mesures de protection renforcées, notamment des restrictions de contenu concernant des sujets tels que le suicide, l’automutilation et les discussions à caractère romantique ou sexuel. Il propose également une aide aux devoirs et aux révisions, conçue pour aider les élèves à apprendre plutôt que de leur fournir des réponses toutes faites ou des dissertations scolaires.

L’idée est de guider les adolescents vers une utilisation saine de l’IA dans un environnement adapté à leur âge, a indiqué l’entreprise.

«Nous voulons traiter les adolescents comme des adolescents, ce qui signifie que nous devons veiller à nous adapter à leur stade de développement: ni les prendre de haut, ni les traiter comme des enfants, tout en nous assurant qu’ils ne soient pas exposés à des contenus auxquels ils ne devraient pas être exposés», a déclaré Ann O’Leary, vice-présidente chargée de la politique mondiale chez OpenAI.

Les risques sont nombreux liés à l’utilisation généralisée des agents conversationnels d'intelligence artificielle (IA) par les adolescents.

Parents, éducateurs et experts en développement de l’enfant tirent la sonnette d’alarme concernant l’utilisation par les enfants de ces agents, accusés de faciliter la tricherie scolaire, voire de favoriser le suicide. Et si même les adultes peuvent être amenés à anthropomorphiser l’IA et à développer des relations malsaines avec elle, le cerveau des adolescents n’est pas encore pleinement développé et ceux-ci peuvent s’avérer particulièrement vulnérables.

Les adolescents, de grands utilisateurs

L’année dernière, une étude menée par un groupe de surveillance a révélé que ChatGPT expliquait à des jeunes de 13 ans comment se saouler et se droguer, leur donnait des conseils pour dissimuler des troubles alimentaires et pouvait même rédiger une lettre de suicide déchirante à l’intention de leurs parents si on le lui demandait. Lors d’échanges avec des chercheurs se faisant passer pour des adolescents vulnérables, ChatGPT mettait généralement en garde contre les activités à risque, mais proposait ensuite des plans étonnamment détaillés et personnalisés concernant la consommation de drogues, les régimes hypocaloriques ou l’automutilation.

Aux États-Unis, plus de 70 % des adolescents se tournent vers les agents conversationnels basés sur l’IA pour trouver de la compagnie et la moitié d’entre eux utilisent régulièrement ces compagnons virtuels, selon une étude de 2025 réalisée par Common Sense Media, un organisme qui étudie et prône une utilisation raisonnable des médias numériques.

Sam Altman, le président et directeur général d’OpenAI, a déclaré que l’entreprise s’efforçait d’étudier la «dépendance émotionnelle excessive» à l’égard de cette technologie, qu’il a décrite l’année dernière comme un «phénomène très courant» chez les jeunes.

Pour les utilisateurs de ChatGPT for Teens, l'agent conversationnel n’est pas autorisé à suggérer qu’il éprouve des sentiments envers l’utilisateur ni à laisser entendre qu’il est conscient ou qu’il ressent des émotions, selon OpenAI. Cette mesure s’ajoute au blocage des conversations à caractère romantique ou sexuel.

«Nous avons passé au crible et identifié les indices hypothétiques qu’un modèle pourrait donner et qui pourraient amener un adolescent à développer une sorte de relation avec lui», a soutenu Allison Mishkin, responsable du développement de l’enfant chez OpenAI.

Des mesures de sécurité renforcées

OpenAI ne vérifie pas l’âge des utilisateurs, mais utilise déjà un système de vérification d’âge pour estimer si une personne a moins de 18 ans en se basant sur des facteurs tels que le type de requêtes qu’elle formule. Si une personne est identifiée ou s’identifie comme mineure, elle est automatiquement redirigée vers la version pour adolescents de l'agent. Cette approche est similaire à celle adoptée par Meta pour les comptes adolescents sur Instagram, qui sont soumis à des restrictions plus strictes en matière de contenu, de discussion et de confidentialité que les comptes classiques.

Pour utiliser le contrôle parental, l’adolescent et son parent ou tuteur doivent tous deux donner leur accord. Mais Mme O’Leary a précisé que l’objectif de l'agent pour adolescents était de «garantir la sécurité de l’utilisation, même sans recourir au contrôle parental». Les parents dont les comptes d’adolescents sont associés peuvent définir des «heures de silence» pendant lesquelles leur adolescent ne peut pas accéder à ChatGPT, et recevoir des notifications de sécurité dans certaines situations à haut risque, telles que la possibilité qu’un utilisateur se fasse du mal.

«Nous ajoutons des notifications supplémentaires liées aux troubles alimentaires, tout en limitant les informations partagées et en nous concentrant sur les moments où un soutien hors ligne peut s’avérer le plus crucial», a déclaré OpenAI.

En ce qui concerne l’aide aux devoirs, OpenAI a précisé que l'agent pour adolescents est conçu non pas pour fournir des réponses toutes faites, mais pour guider les élèves afin qu’ils trouvent eux-mêmes les réponses. L’entreprise propose déjà une version de ChatGPT destinée aux enseignants, et l’adaptation d’un modèle pour aider les enfants dans leurs études et leurs devoirs pourrait offrir à OpenAI davantage de moyens de faire entrer son produit dans les établissements scolaires.

«Nous continuons également à investir dans le développement de l’apprentissage interactif, car les recherches montrent que les gens apprennent plus efficacement lorsqu’ils s’impliquent activement et se confrontent à des concepts», a indiqué Mme Mishkin.

Barbara Ortutay, The Associated Press