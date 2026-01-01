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Le plus récent cas a été recensé le 28 juin.

Nouvelle éclosion de rougeole au Québec: 22 cas ont été déclarés

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2 juillet 2026
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Par La Presse Canadienne

Une nouvelle éclosion de rougeole est en cours au Québec. Au total, 22 cas ont été déclarés, dont la majorité dans la région de la Capitale-Nationale. Le plus récent cas a été recensé le 28 juin.

Une dizaine de cas de rougeole ont été déclarés la semaine dernière seulement, dans la MRC de Portneuf. Les lieux d'exposition à l'origine des infections comprennent l'urgence et la salle de triage de l'hôpital de Saint-Raymond, plusieurs commerces, épiceries et pharmacies à Pont-Rouge et à Donnacona.

D'autres cas ont été acquis depuis le début du mois de juin à Montréal, en Montérégie, à Laval, dans les Laurentides et Lanaudière.

La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse. Elle se propage par l’air simplement en étant proche d'une personne infectée qui respire ou qui parle. Si on n'est pas vacciné, on peut attraper la rougeole en étant dans la même pièce qu'une personne contagieuse, même pendant une courte durée.

Il s'écoule en moyenne de 10 à 14 jours entre l’exposition au virus et le début des symptômes, qui comprennent une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal et des yeux rouges. Par la suite, les personnes infectées vont habituellement développer des rougeurs typiques de la rougeole au visage et sur le corps.

Des complications sont possibles après avoir contracté la maladie, notamment une otite, une pneumonie, des diarrhées persistantes, surtout chez les nourrissons, la perte de la vue ou de l’audition, des dommages permanents au cerveau, et même entraîner un décès.

Les personnes les plus à risque sont les bébés âgés de moins d'un an, les personnes dont le système immunitaire est affaibli par un traitement contre une autre maladie et les femmes enceintes qui ne sont pas vaccinées contre la rougeole.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole. Au Québec, le calendrier vaccinal prévoit que les bébés recevront une dose de vaccin à 12 mois, puis une seconde à 18 mois, mais le vaccin est accessible à tous, gratuitement, peu importe l'âge, même sans carte d'assurance-maladie. On peut prendre rendez-vous sur clicsante.ca ou en appelant son professionnel de la santé.

Depuis 2024, le Québec a fait face à trois éclosions de rougeole, la dernière ayant débuté en novembre 2025 et s'est terminée en février 2026. À l'extérieur de ces éclosions, il y a aussi eu des cas sporadiques, notamment des personnes revenant de voyage.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

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