Déménager sans compromettre la sécurité routière: 5 erreurs à éviter

En cette période de déménagements, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) souhaite rappeler quelques informations aux citoyens et citoyennes.

L'organisme rappelle l'importance d'effectuer son changement d'adresse ainsi que de respecter les règles essentielles pour assurer la sécurité de tous et de toutes lors du transport de meubles et de biens sur le réseau routier. Voici donc cinq erreurs à éviter

Louer un gros camion sans avoir la bonne classe de permis

Vous devez détenir un permis de conduire de classe 3 (camion) pour conduire un camion dont la masse nette (indiquée sur le certificat d'immatriculation) est de 4 500 kg ou plus.

Conduire une remorque en mode « ça devrait être correct »

Assurez-vous que les feux de votre remorque sont visibles, fonctionnels et synchronisés avec ceux du véhicule remorqueur et qu'un dispositif de sécurité relie ce véhicule à la remorque.

Votre remorque doit être munie de freins si, une fois chargée, elle pèse plus de 1 300 kg ou plus de la moitié du poids du véhicule qui la tire. Les rétroviseurs doivent offrir une visibilité complète jusqu'à l'arrière de la remorque.

La capacité de charge du véhicule remorqueur doit permettre de tirer le chargement de façon sécuritaire (voir l'étiquette du fabricant apposée sur le véhicule).

Tester les lois de l'équilibre

Votre chargement doit être stable et disposé de façon à ne pas nuire à votre conduite ni réduire votre champ de vision. Votre chargement ne doit masquer ni les phares, ni les feux, ni la plaque d'immatriculation du véhicule.

Attacher son chargement avec les moyens du bord

Arrimez solidement votre chargement. Rien ne doit bouger, ni se détacher, ni se renverser… ni s'envoler vers la voiture derrière.

Transformer son ancien logement en bureau de poste

Utilisez le Service québécois de changement d'adresse : une seule démarche pour informer plusieurs ministères et organismes de votre nouvelle adresse. Vous avez 30 jours pour aviser la SAAQ de votre changement d'adresse.

Pour tout savoir sur le sujet, consultez la page Déménagement, remorque et chargement sur le site Web de la SAAQ.