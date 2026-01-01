Santé Canada autorise un médicament amaigrissant pour traiter l'apnée du sommeil

Santé Canada a approuvé le médicament amaigrissant Zepbound pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil chez les adultes souffrant d'obésité.

Le ministère a confirmé que l'autorisation accordée le 11 juin fait de Zepbound le seul médicament à base de GLP-1 approuvé au Canada pour le traitement de ce trouble du sommeil, qui provoque des arrêts respiratoires temporaires dus à l'obstruction des voies respiratoires supérieures.

Cette obstruction peut survenir lorsque les muscles de la gorge se relâchent ou lorsqu’il y a un excès de tissu adipeux autour des voies respiratoires supérieures.

L’apnée du sommeil entraîne une somnolence diurne et d’autres risques, notamment l’hypertension artérielle, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, rapporte le Dr Mandeep Singh, chercheur clinicien en sciences du sommeil au University Health Network de Toronto.

L’apnée du sommeil est souvent associée à l’obésité et peut être améliorée par une perte de poids, souligne-t-il.

Le principe actif de Zepbound est le tirzépatide, qui agit à la fois sur les récepteurs hormonaux du GLP-1 (peptide similaire au glucagon-1) et du GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) afin de réduire l’appétit, ce qui entraîne une perte de poids.

Les médicaments à base de tirzépatide d’Eli Lilly, notamment le Zepbound et le Mounjaro (médicament contre le diabète), sont en concurrence avec les médicaments à base de sémaglutide de Novo Nordisk, l’Ozempic et le Wegovy.

Marie-Pier Burelle, porte-parole de Santé Canada, a indiqué que le tirzépatide devait être injecté une fois par semaine et associé à un régime hypocalorique et à une activité physique accrue chez les adultes présentant une obésité, mesurée par un indice de masse corporelle (IMC) de 30kg/m2 ou plus.

Ce médicament ne constitue «pas un substitut immédiat» à la ventilation en pression positive continue (PPC), qui est le traitement de première intention pour l’apnée du sommeil modérée à sévère, a précisé Mme Burelle.

«Les patients sous Zepbound ne doivent pas cesser d’utiliser leur appareil PPC sans l’avis d’un médecin», a-t-elle ajouté.

L’autorisation accordée par Santé Canada fait suite à des essais cliniques de phase trois menés auprès de patients souffrant à la fois d’obésité et d’apnée du sommeil.

Les études ont démontré que les patients souffrant d’apnée du sommeil sous tirzépatide et n’utilisant pas d’appareil PPC présentaient 25 interruptions respiratoires de moins par heure, contre cinq de moins chez ceux recevant un placebo.

Chez les patients utilisant un appareil PPC, les chercheurs ont constaté 29 interruptions respiratoires de moins par heure chez les patients sous tirzépatide, contre six chez ceux sous placebo.

«Une avancée bienvenue»

Le Dr Singh, qui n’a pas participé aux essais cliniques, a expliqué que la gravité de l’apnée obstructive du sommeil est définie par le nombre d’interruptions respiratoires par heure de sommeil.

Les personnes souffrant d’apnée du sommeil légère présentent généralement entre 5 et 14 interruptions par heure. Celles souffrant d’apnée modérée en comptent entre 15 et 30, et les patients atteints d’apnée sévère en ont plus de 30 par heure.

«Une réduction de 25 à 29 événements par heure représenterait un changement significatif, pouvant potentiellement faire passer un patient de la catégorie sévère à une catégorie de gravité inférieure, en fonction de son état initial», a déclaré le Dr Singh.

«C’est une avancée bienvenue qui permettra d’offrir une autre option aux patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil», a-t-il ajouté.

Certains indices suggèrent que la perte de poids induite par d’autres médicaments à base de GLP-1 pourrait également être bénéfique pour les personnes souffrant d’apnée du sommeil, mais ces observations sont anecdotiques et proviennent de cliniciens. Il n’existe pas encore de données scientifiques permettant d’étayer cette affirmation, a précisé le Dr Singh.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le tirzépatide peut avoir un effet sur l’apnée du sommeil chez les patients qui ne souffrent pas d’obésité.

«Si nous parvenons à distinguer l’effet de la perte de poids de l’effet direct de ces médicaments sur les voies respiratoires supérieures, ce serait très intéressant», a affirmé le Dr Singh.

Les effets indésirables les plus courants des médicaments à base de GLP-1, y compris le tirzépatide, sont les nausées, les vomissements, la diarrhée et la constipation. La pancréatite, l’occlusion intestinale et les calculs biliaires figurent parmi les effets indésirables plus graves, mais beaucoup moins fréquents.

«Chaque fois qu’un patient reçoit un diagnostic d’apnée obstructive du sommeil, nous discutons avec lui des risques et des avantages des différentes options thérapeutiques qui s’offrent à lui. Ce médicament figurera sur cette liste d’options lorsque nous aborderons les risques et les avantages», a déclaré le Dr Singh.

Nicole Ireland, La Presse Canadienne