Centraide Mauricie célèbre l'excellence de ses partenaires

Centraide Mauricie a dévoilé le 26 mai dernier, à l’occasion de sa cérémonie virtuelle, les récipiendaires de ses prix Reconnaissance, soulignant l'engagement remarquable et l'impact concret d'individus et d'organisations qui font une différence réelle dans leur communauté.

Quatre prix remis, quatre histoires d'engagement

Le prix DISTINCTION est remis à un individu qui s'est démarqué par son engagement, son leadership et son implication exemplaire au sein de la campagne Centraide. Cette année, il a été remis à Catherine Bournival, ambassadrice de la campagne chez Culture Trois-Rivières dont la créativité et la générosité sont sans limites. Depuis plusieurs années, elle présente l'impact de Centraide à ses collègues, veille à solliciter personnellement chaque nouvelle recrue et anime des activités originales tout au long de l'année, de la Beach Party Bingo en passant par des ventes de gâteries artisanales. Déjà prête pour la campagne 2026, Catherine incarne avec cœur et énergie ce que signifie s'engager au quotidien.

Le prix IMPACT souligne l'entreprise ou le groupe d'employées et employés ayant réalisé la plus importante progression de ses résultats par rapport à la campagne précédente. Cette année, il a été attribué à WSP, firme d'ingénierie dont le bureau de Trois-Rivières a réalisé une campagne remarquable. En réunissant leurs collègues autour d'un dîner pizza accompagné d'un témoignage inspirant, ils ont fait passer leur taux de participation de 12 % à 32 % et triplé le montant amassé, propulsant leur bureau au 5e rang du top 10 de l'ensemble des bureaux WSP au Canada.

Le prix ÉTINCELLE reconnaît un organisme qui rayonne dans sa communauté par l'impact de son action sociale. Cette année, il a été décerné à la Maison des Jeunes NIwitcewakan-wapi de Wemotaci, seul acteur communautaire jeunesse de cette communauté autochtone. Portée par une équipe engagée et dynamique, la Maison des Jeunes offre aux jeunes de 10 à 18 ans un lieu sécuritaire ancré dans la culture et la nature, favorisant le sentiment d'appartenance et la transmission intergénérationnelle des savoirs. Malgré des ressources financières limitées, l'organisme accomplit un travail exceptionnel, faisant preuve d'une créativité et d'une détermination qui font une réelle différence dans la vie des jeunes et de toute la communauté.

Enfin, le COUP DE COEUR est un prix spécial remis à une personnalité ou une organisation s'étant démarquée de manière extraordinaire. Cette année, il a été remis à l'équipe de iA Groupe Financier, bureau de Trois-Rivières, portée par le leadership de Sébastien Parent et d'Alexandra Lambert. Sollicitation lors d'un match des Aigles de Trois-Rivières, vente de garage au profit de Centraide, présentation sur les dons planifiés et appels personnalisés lors du Mardi je donne : leur engagement déborde largement du cadre d'une campagne traditionnelle et témoigne d'un attachement sincère à leur communauté.