Centraide Mauricie dévoile ses investissements sociaux de l’année

Cette année, Centraide Mauricie investit plus de 1,7 M$ dans la communauté pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Ces sommes soutiennent des organismes communautaires, des programmes et des initiatives de concertation bien ancrés dans le milieu, au bénéfice des personnes les plus vulnérables de la région.

Cet investissement vise à répondre à des besoins de plus en plus pressants, alors que la crise du logement et la hausse du coût de la vie fragilisent un nombre croissant de personnes et ont des effets directs sur l'insécurité alimentaire, l'itinérance et la précarité financière des ménages.

En effet, le plus récent dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible au Québec révèle une hausse de 27 % en Mauricie-Centre-du-Québec depuis 2022, avec 526 personnes recensées sur ce territoire. À l’échelle de la province, les Québécois continuent de ressentir une forte pression liée à leur situation financière, selon les résultats de la 6e mesure de l’indice d’anxiété financière de Centraide, réalisée en collaboration avec Léger. Près de 9 Québécois sur 10 (86 %) en font état, tandis que près d’une personne sur deux (48 %) présente une anxiété financière importante. L’alimentation s’impose comme la principale source de préoccupation pour plus de la moitié des répondants (54 %, en hausse), suivie du logement (46 %) et des dépenses liées aux enfants (44 %).

Pour répondre à l'ensemble de ces réalités, Centraide Mauricie soutient des actions qui cherchent à prévenir les situations de vulnérabilité autant qu'à accompagner les personnes qui les traversent, sans jugement et à leur rythme. Ces actions s'inscrivent dans quatre grands champs d'action, allant du soutien aux jeunes et à leurs familles à l'amélioration des conditions de vie, en passant par l'inclusion sociale et le renforcement du tissu communautaire.

« Grâce à la générosité de nos donateurs et au travail exceptionnel des organismes communautaires, nous contribuons à bâtir une communauté plus juste, inclusive et solidaire. Chaque dollar investi vise un maximum d'impact sur le terrain », a souligné Marc

H. Plante, directeur du développement et des partenariats à Centraide Mauricie.