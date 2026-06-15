Tournoi de golf de la Fondation Santé Trois-Rivières: 164 262 $ amassés

Le tournoi de golf annuel de la Fondation Santé Trois-Rivières, tenu le 11 juin au Club de golf Ki-8-Eb, a permis d’amasser la somme de 164 262 $.

Réunissant 144 golfeurs et golfeuses ainsi que de nombreux partenaires et bénévoles, le tournoi a suscité un enthousiasme remarquable en affichant complet moins de 24 heures après l’ouverture des inscriptions. Cette mobilisation témoigne une fois de plus de la générosité de la communauté envers la mission de la Fondation.

Tout au long de la journée, les participants ont pu profiter d’une expérience conviviale grâce à l’implication de près d’une vingtaine de partenaires qui ont animé le parcours avec des dégustations, des jeux et diverses activités.

La journée s’est terminée dans une ambiance chaleureuse lors du BBQ présenté par Valeurs mobilières Desjardins. Ce moment privilégié a permis aux gens d’échanger, de tisser de nouveaux liens et de célébrer ensemble le succès de cette importante activité de financement. C’est également à cette occasion que la Fondation a dévoilé le montant amassé et procédé à la remise du trophée H M.

Ce prix a été créé l'an dernier en hommage à Hélène et Michel Boisvert, deux bénévoles dévoués qui s'impliquent auprès de la Fondation Santé Trois-Rivières depuis plus de 25 ans. Remis au quatuor ayant obtenu le meilleur résultat sous la formule 4 balles meilleure balle, ce trophée souligne à la fois l'excellence sportive et l'esprit de camaraderie qui caractérisent le tournoi depuis ses débuts.

Cette année, le trophée a été remporté par l’équipe des Contrebandiers, formée de Martin Boisvert, Marc Germain, Ian O’Shaughnessy et Kevin Bacon.

Un encan virtuel

Présenté par le Groupe Geyser, l’encan virtuel a permis d’amasser à lui seul près de 30 000 $ grâce à la participation de centaines de personnes.

Offrant une variété de lots pour tous les goûts et tous les budgets, l’encan est devenu au fil des ans un complément important au tournoi de golf et une façon accessible pour la population de soutenir la cause.