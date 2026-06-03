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Société

Huit projets visés

Éclore fonds environnement Trois-Rivières: 183 489 $ investis dans des projets durables

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Nature Action Québec: Hoël Salaun, chargé de programmes Éclore - Fondation Trois-Rivières durable et Sarah Godin-Blouin, chargée de projets – Nature Action Québec
Photo: Fondation Trois-RivièresNature Action Québec: Hoël Salaun, chargé de programmes Éclore - Fondation Trois-Rivières durable et Sarah Godin-Blouin, chargée de projets – Nature Action Québec
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La Fondation Trois-Rivières durable, en collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières, a annoncé les huit nouveaux projets soutenus par Éclore fonds environnement Trois-Rivières.

« Cet appel à projets témoigne de l’engagement grandissant du milieu envers le développement durable et la transition écologique. En soutenant ces huit projets porteurs et innovants, Éclore contribue à des actions concrètes qui auront des impacts positifs et durables pour l’ensemble de la communauté trifluvienne », a mentionné Hoël Salaün, chargé de programmes Éclore à la Fondation Trois-Rivières durable.

Projets soutenus lors de l’appel de projets du 1er octobre 2025

Programme de protection et de mise en valeur (PPMV)
Ce programme soutient les initiatives visant la conservation et la mise en valeur des milieux naturels sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières.

Nature Action Québec – 4 104 $
Subvention équivalente au montant des taxes foncières pour un immeuble affecté par une mesure de conservation.

Programme de soutien à la sensibilisation aux actions écoresponsables (PSSPE)
Ce programme octroie des subventions pour sensibiliser et encourager tant les citoyens que les organisations de Trois-Rivières à améliorer leur impact environnemental.

La Cyclerie – 40 000 $
VéloFête Trois-Rivières
La VéloFête est un événement familial et inclusif qui fait la promotion du vélo utilitaire. Après deux éditions réussies, l’objectif est d’attirer 1 000 participants d’ici 2027 et d’assurer la continuité de l’événement. Au programme : activités ludiques, randonnées, essais de vélos et kiosques pour encourager la mobilité durable et la sécurité routière.

La Cyclerie – 14 823 $
Balades urbaines : Explorer la mobilité durable à vélo
Organisation de balades guidées à vélo pour faire découvrir les infrastructures locales et promouvoir la mobilité durable. Ces activités permettent aussi de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et de développer les compétences en déplacement à vélo.

FestiVoix de Trois-Rivières – 14 500 $
Écofestivaliers : de la sensibilisation à l'intégration
Le FestiVoix met en place plusieurs actions pour réduire son empreinte environnementale : sensibilisation des jeunes, kiosques d’information, équipe de tri, promotion du transport actif (dont les vélos-taxis) et communications écoresponsables. L’objectif est d’encourager des comportements plus durables chez les festivaliers.

FestiVoix de Trois-Rivières (ArtikFest) – 14 500 $
ArtikDurable
L’ArtikFest a poursuivi ses initiatives écoresponsables afin de devenir un lieu d’échange et d’innovation en développement durable. À travers ses activités et ses panels, l’événement a mis de l’avant des pratiques concrètes pour des événements plus verts, même en hiver.

La Maison des Familles Chemin du Roi – 9 823 $
VERT une famille écoresponsable
Ce projet propose des ateliers pour aider les familles à adopter des habitudes plus écologiques. Chaque rencontre offre des outils concrets et favorise le partage entre participants, afin de soutenir des changements durables au quotidien.

Cégep de Trois-Rivières – 5 739 $
Optimisation des stations de tri
Le projet vise à rendre les stations de tri plus claires et mieux adaptées aux nouvelles consignes de recyclage. L’objectif est de réduire la confusion et d’augmenter la récupération des matières."

Programme d’économie durable (PED)
Ce programme octroie des subventions pour des projets qui améliorent l’impact environnemental des organisations et permettent le développement d’une économie locale innovante et durable.

Atelier Silex – 80 000 $
Projet de remplacement des fenêtres – Mesure phare d'efficacité énergétique
Remplacement de fenêtres vieillissantes par des modèles plus performants afin d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment. Le projet permettra de réduire les besoins en chauffage et d’améliorer le confort des occupants.

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