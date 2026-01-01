Le comité Tortue Action Mauricie renouvelle ses engagements et activités

Pour une troisième année consécutive, le comité Tortue Action Mauricie (TAM) souligne la Journée mondiale de la tortue du 23 mai prochain en informant la population des actions menées par les membres depuis sa création en 2019 et en relançant les initiatives inusitées de 2025.

Plusieurs organismes membres du TAM effectuaient déjà diverses actions en lien avec la protection des tortues en Mauricie avant même la mise sur pied du comité en 2019, mais la concertation créée grâce à la collaboration des membres a permis de multiplier le nombre et la portée des réalisations accomplies, principalement celles liées à la conservation de la tortue des bois. Le comité souhaite partager les résultats des dernières années et souligner l’importance des membres qui siègent comme expert.e.s conseil, ou encore comme simple veille pour leur organisation, sans pour autant effectuer d’actions terrain directes. Les voici selon les différentes instances.

● Parc national de la Mauricie (Parcs Canada)

○ Mise en place de quatre types de mesures pour réduire la mortalité routière (signalisation, dos d’âne, revégétalisation de terre-pleins et clôture de déviation)

○ Aménagement de 2 nouveaux sites de ponte pour favoriser la reproduction de l'espèce

● Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY)

○ 90 km de cours d’eau inventoriés entre 2022 et 2024 à Saint-Alexis-des-Monts

○ Plus de 300 personnes sensibilisées incluant 12 organisations privées

○ Acquisition et aménagement d’un des plus importants sites de ponte régional connu

● Bassin Versant Saint-Maurice

○ 90 heures de suivi d’un site de ponte en 21 jours (avec les mouches !)

○ Plus de 21h d’observation de la mortalité routière en 30 jours

● Environnement Mauricie

○ Accompagnement dans l'adaptation de pratiques avec une entreprise forestière privée (report de travaux en dehors de la période d'activité accrue de l'espèce)

○ Aménagement d'un site de ponte potentiel

● Société d’histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent / Zoo Ecomuseum

○ Installation de 330 m de murs d’exclusion pour contrer la mortalité routière

○ Rencontre et sensibilisation de 100 propriétaires ayant mené à la remise de 92 cahiers personnalisés et la signature de 70 déclarations d’intention de conservation

○ Restauration d’une superficie de 1700 m2 d’un site de ponte en réserve naturelle

● Conservation de la nature Canada (CNC)

○ Superficie protégée triplée en périphérie du parc national de la Mauricie

○ Protection et aménagement d'un site de ponte en partenariat avec un propriétaire privé

● AGIR Maskinongé

○ 6508 mètres carrés d'inventaire réalisé à Sainte-Ursule

De plus, trois des organisations qui coordonnent le comité, soit Bassin Versant Saint-Maurice, le parc national de la Mauricie (Parcs Canada) et l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) appliqueront encore cette année des pochoirs temporaires (peinture à base de craie) dans les rues de la Mauricie.

Afin d’encourager la participation citoyenne à la protection des tortues, l’initiative vise à encourager les gens à réduire leur vitesse sur la route, particulièrement dans certains secteurs clés durant la période d’activité accrue, soit de mai à août, et à signaler toutes les observations de tortues sur le site web www.carapace.ca.

Ce geste simple et très accessible représente une aide précieuse pour mieux documenter et connaître l’utilisation du territoire par ces espèces.

La bière Tortue Téméraire, issue d’une collaboration en 2025 entre l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) et la Microbrasserie Nouvelle France de Saint-Alexis-des-Monts, sera de nouveau en vente cette année (les points de vente s’ajouteront prochainement). Cette fois-ci, elle offrira une saveur à la fois désaltérante et salée, soit une gose à la lime. L’étiquette décorée à l’image d’une tortue des bois traversant la route incite à la prudence et au signalement de vos observations via le code QR qui y figure.