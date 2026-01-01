Shawinigan: La Foire en ville revient en grand pour sa 24e édition

La Foire en ville est de retour pour une 24e édition qui réunira 350 exposants sur la 105 avenue pendant deux jours, les 6 et 7 juin prochains.

Organisée par le Regroupement des gens d’affaires du secteur Shawinigan-Sud (RGASSS), cette véritable institution régionale accueillera jusqu’à 25 000 visiteurs le temps d’un week-end où bonnes affaires et découvertes seront au rendez-vous.

Depuis plus de deux décennies, la Foire en ville est bien plus qu’un événement: c’est un moteur économique local et un moment phare qui met en lumière la vitalité du secteur Shawinigan-Sud. C’est aussi un véritable accélérateur pour les commerces de la 105e avenue, qui bénéficient d’un achalandage massif et d’une vitrine unique pour se faire découvrir, fidéliser leur clientèle et générer des retombées concrètes.

« La Foire en ville de Shawinigan-Sud est un événement phare qui contribue concrètement à la vitalité et au dynamisme de ce secteur. Chaque année, elle rassemble la population, attire de nombreux visiteurs et crée une effervescence positive qui bénéficie directement à l’ensemble de la communauté. C’est une belle démonstration de la force et de la fierté de Shawinigan-Sud », a mentionné Yves Lévesque, maire de Shawinigan.

Des activités pour tous

Cette année, la Foire franchit un cap avec des nouveautés majeures dont une Place de la Famille complètement repensée avec la collaboration du Ranch Dupont, une mini-ferme, des jeux d’adresses, du maquillage ainsi que des jeux gonflables.

Il y aura également une toute nouvelle Zone Festive entre la 108e et la 109e rue. Au cœur de cette zone on retrouvera une scène extérieure en continu avec danse, orchestre, musique, animation et un concours de hot-dogs qui risque de faire parler.

Finalement, il y aura la tenu du jeu « Le Maire et ses amis à l’eau », dont une partie des profits sera versée à la Maison Aline Chrétien. « C’est un privilège pour la Maison Aline-Chrétien d’être associée à cette belle initiative des gens d’affaires du secteur Shawinigan-Sud. Cette activité témoigne de la générosité de notre communauté et rappelle que notre Maison existe pour elle… et grâce à elle. Derrière cette activité rassembleuse, il y a bien plus qu’un geste ludique : il y a une communauté qui choisit de prendre soin des siens, ce qui correspond en tout point aux valeurs de la Maison Aline-Chrétien », a souligné Karine Bissonnette, directrice de la Maison Aline-Chrétien.