Une nouvelle image pour la Fondation Le FAR

La Fondation Le FAR a procédé ce jeudi au dévoilement de sa nouvelle image de marque, soulignant une étape importante de son évolution.

Ce renouveau visuel est symbolique. Il vise à refléter son rôle essentiel de soutenir et d’assurer la continuité des actions de la maison Le FAR auprès des femmes victimes de violence et de leurs enfants.

Depuis plus de 36 ans, la Fondation Le FAR accompagne la mission du FAR avec engagement, audace, rigueur, et humanité. Au fil des décennies, elle a soutenu des projets structurants majeurs afin d’assurer la stabilité et la pérennité des services, notamment lors de périodes charnières marquées par des transformations importantes et des besoins urgents sur le terrain.

Un moment déterminant de cette histoire s’est concrétisé par la construction d’une nouvelle maison, réalisée en deux grandes phases en 2022 et en 2026. Ce projet permet aujourd’hui d’accueillir 39 femmes victimes de violence, accompagnées de leurs 46 enfants, dans un environnement sécuritaire, confidentiel et chaleureux, conçu pour favoriser la reconstruction, la dignité et l’espoir. À ce jour, près de 775 000 $ ont été consacrés à des projets concrets en soutien aux femmes et aux enfants les plus vulnérables.

Affirmer son rôle, renforcer son impact

La nouvelle identité visuelle de la Fondation s’inscrit dans une volonté claire : mieux se distinguer de la Maison Le FAR tout en demeurant profondément liée à elle. Inspirée de l’univers de marque du FAR, cette identité assure une transition naturelle, alliant cohérence, complémentarité et clarté. Le nouveau logo, plus délicat et humain, intègre désormais le slogan « Ensemble pour elles », affirmant la dimension collective au cœur de l’engagement de la Fondation.

« Cette nouvelle identité est un pont entre l’héritage qui nous unit et les projets que nous portons ensemble pour l’avenir. Elle reflète l’évolution naturelle de la Fondation et renforce notre capacité à mobiliser la communauté autour de la cause des femmes victimes de violence et de leurs enfants », a souligné Lucie Carpentier, présidente de la Fondation Le FAR.

Au-delà de l’image, ce renouvellement s’accompagne d’une volonté affirmée d’intensifier les actions de mobilisation et de prévention au cours des prochains mois. La Fondation rappelle que la sécurité des femmes et des enfants repose sur une responsabilité collective, où chaque geste de solidarité contribue à bâtir un milieu plus sécuritaire, plus juste et plus humain. Pour aujourd’hui. Et surtout, pour demain.