Les hospitalisations évitables par la vaccination ont plus que doublé au Canada

Le taux d’hospitalisations pour des maladies respiratoires pouvant être évitées grâce à la vaccination a plus que doublé par rapport aux niveaux prépandémie. La COVID-19 est responsable de 40 % de ces hospitalisations, montrent des données publiées jeudi par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Dans l'ensemble du Canada, on calcule qu'il y a eu environ 57 700 hospitalisations pour des maladies respiratoires pouvant être prévenues par un vaccin en 2024. Cela équivaut à 142 hospitalisations par 100 000 habitants alors que ce taux était de 66 hospitalisations par 100 000 habitants avant la pandémie de la COVID-19.

«Évidemment, prépandémie, on n'avait pas ces cas-là dans nos hôpitaux. Et maintenant, on voit que ça a encore un impact significatif sur les hospitalisations. C'est une des causes les plus importantes du bond qu'on voit. On aurait tous aimé que la COVID soit un ''blip'' et qu'on (ait) fini avec cette maladie, mais c'est un virus qui est dans nos communautés et qui va faire partie de notre quotidien. On voit encore l'impact dans les hospitalisations», a commenté en entrevue Mélanie Josée Davidson, directrice pour l’évaluation de la performance des systèmes de santé à l’ICIS.

Les autres maladies les plus fréquentes dans les statistiques sont la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS), qui représentaient ensemble 51 % des hospitalisations.

Les populations vulnérables sont particulièrement touchées. «Selon nos données, les hospitalisations pour les maladies respiratoires qui sont évitables par le vaccin, ça touche vraiment les aînés. Donc, pour les aînés de 75 ans et plus, c'est juste en dessous de la moitié des cas, mais on voit aussi un cas sur cinq pour des enfants de moins de 5 ans», indique Mme Davidson.

Le rapport de l'ICIS, qui est une collaboration avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), indique que les hospitalisations pour ces maladies coûtent cher aux systèmes de santé. Entre avril 2023 et mars 2024, le coût moyen par patient pour une hospitalisation due à la COVID-19 était d’environ 28 500 $, et la durée moyenne du séjour à l'hôpital était d’environ 23 jours, ce qui comprend les admissions en soins intensifs. En comparaison, les coûts pour une hospitalisation en raison de la grippe varient entre 14 000 $ et 20 000 $, pour une durée moyenne de 11 jours à l'hôpital (selon les données de 2010 à 2013).

Selon l'ICIS, les données recueillies soulignent l'importance des efforts de vaccination en santé publique. Le rapport met en lumière que les pressions exercées sur le système de santé et les coûts d’hospitalisation associés aux maladies respiratoires peuvent être prévenues par les vaccins.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne