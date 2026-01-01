Dès le 13 avril
Travaux à venir sur des structures de l’autoroute 55, à Shawinigan
Par Salle des nouvelles
Dès le 13 avril, de vastes travaux seront réalisés par le ministère des Transports sur des structures situées sur l’autoroute 55, à Shawinigan. Ceux-ci se poursuivront sur deux ans.
En plus du remplacement, cette année, du ponceau situé à la hauteur de la rivière Grand- Mère, les travaux comprendront la réparation, jusqu’en 2027, des ponts d’étagement qui enjambent la 15e Rue.
Entraves et gestion de la circulation
À partir du 20 avril, et ce, jusqu’en octobre, la circulation s’effectuera à contresens sur l’autoroute 55, sur une distance d’environ 2,5 km.
Les travaux comprendront la fermeture successive des bretelles de la sortie no 226 en direction sud (8e Rue, chemin de Saint-Jean-des-Piles) et en direction nord( chemin de Saint-Jean-des-Piles,8e Rue), en fonction de l’avancement des travaux.
La circulation sera complètement rétablie pendant le Festival Western de Saint-Tite.
Le tronçon de la 15e Rue à proximité de l’autoroute sera fermé à lacirculation pour toute la durée des travaux.
Un chemin de détour sera mis en place et empruntera l’avenue du Bocage, la 25e Rue et la 18e Rue.
La circulation des cyclistes et des piétons sera maintenue en tout temps sur la 15e Rue.
Cette entrave sera retirée pendant la pause hivernale.
Les dates de ces travaux peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Avant de prendre la route, les usagers sont invités à consulter Québec 511.