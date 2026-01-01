Seize nouveaux minibus pour le transport adapté acquis par le STTR

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) ajoute à son parc de véhicules 16 minibus destinés à son service de transport adapté.

Ces véhicules proviennent de la flotte de la Société de transport de Montréal (STM), dans le contexte où l’organisation a décidé, en début d’année 2026, de privatiser son service de transport adapté. Les véhicules ont été acquis au coût de 5 000 $ chacun à la suite d'un appel d'offres remporté récemment.

Les minibus sont des modèles récents des années 2020 et 2021. Ils viendront remplacer graduellement les véhicules vieillissants au sein du parc de la STTR. Cette acquisition contribue directement à améliorer le confort à bord pour les usagers du transport adapté. Le confort avait d'ailleurs été identifié comme une priorité dans le plus récent sondage de satisfaction mené auprès des usagers du transport adapté la STTR par la firme Cible Recherche.

La récupération des véhicules a débuté hier et se poursuivra aujourd’hui. Dès leur arrivée, l'équipe d'entretien de la STTR procédera aux inspections requises et à la mise aux normes des véhicules avant leur intégration progressive au service du transport adapté.

« Cette acquisition, c'est une amélioration concrète pour nos usagers. On renouvelle notre flotte avec des véhicules plus modernes, en réponse directe à leurs attentes, telles qu’exprimées dans un récent sondage. La STTR réaffirme ainsi son engagement à offrir un service de qualité et adapté aux besoins de sa clientèle tout en donnant une deuxième vie à des véhicules qui peuvent encore offrir des années de service aux usagers de notre territoire », souligne Charles-Hugo Normand, directeur des communications et des partenariats.