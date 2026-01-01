Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Ce mercredi 11 mars

Cocktail météo : plusieurs bâtiments municipaux fermés à Shawinigan

durée 10h00
11 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

En raison du cocktail météo attendu aujourd’hui, la Ville de Shawinigan a pris la décision de fermer, de manière préventive, certains de ses bâtiments municipaux, dont l’hôtel de ville, et ce, pour toute la journée.

Toutefois, on indique que les employés municipaux sont en télétravail, ce qui permet de maintenir le service aux citoyens entre 8 h 30 et 16 h 30 par téléphone au 819 536-7200, ou par courriel à [email protected].

Les audiences prévues en après-midi à la cour municipale sont maintenues, tandis que celles du matin sont annulées.

Autres fermetures et activités annulées

Les activités suivantes offertes par la Ville sont annulées : les activités aquatiques, y compris les activités aquatiques libres, et ce, pour le cégep et l’école secondaire du Rocher, ainsi que celles de mise en forme en salle.

De plus, les arénas et les bibliothèques municipales sont fermés.

Qui joindre en cas de besoin ?

On rappelle que les citoyens doivent appeler au 9-1-1 seulement pour les urgences nécessitant l’intervention d’ambulanciers, de pompiers ou de policiers.

Si vous avez des questions générales ou si vous êtes dans une situation non urgente en lien avec le Service des travaux publics, composez le 819 536-7200. Des agentes seront en poste entre 8 h 30 et 16 h 30. Pour une situation en dehors de ces heures, choisissez l’option 1 dans le menu afin de joindre l’équipe de garde.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Québec se prépare à l'arrivée du cocktail météo «potentiellement critique»

Publié à 9h00

Le Québec se prépare à l'arrivée du cocktail météo «potentiellement critique»

Le Québec se réveille sur le qui-vive, mercredi matin, alors qu'une «situation potentiellement critique de pluie verglaçante» est attendue dans le sud de la province, tandis que les régions plus au nord seront confrontées à des «conditions hivernales dangereuses». Tôt mercredi, le système se trouvait en Ontario, notamment au-dessus de la région ...

LIRE LA SUITE
Le sirop industriel au goût de bourgeon pourrait disparaître avec le réchauffement

Publié hier à 15h00

Le sirop industriel au goût de bourgeon pourrait disparaître avec le réchauffement

Les changements climatiques pourraient apporter une bonne nouvelle aux producteurs de sirop d’érable, mais ajouter une pression inflationniste aux sous-produits de l’érable. Une étude réalisée par une chercheuse de l’Université Laval montre qu’un réchauffement qui devancerait la saison de la récolte pourrait éventuellement mettre fin à la ...

LIRE LA SUITE
Les autorités feront le point sur le cocktail météo «potentiellement critique»

Publié hier à 12h00

Les autorités feront le point sur le cocktail météo «potentiellement critique»

Plusieurs alertes météorologiques publiées par Environnement Canada pour le sud du Québec font part d’une «situation potentiellement critique de pluie verglaçante» prévue de mercredi à jeudi. Le cocktail météo pouvant amener de 20 à 30 millimètres de pluie verglaçante «pourrait durer jusqu'à 24 heures et paralyser certains services» dans les ...

LIRE LA SUITE