Cocktail météo : plusieurs bâtiments municipaux fermés à Shawinigan

En raison du cocktail météo attendu aujourd’hui, la Ville de Shawinigan a pris la décision de fermer, de manière préventive, certains de ses bâtiments municipaux, dont l’hôtel de ville, et ce, pour toute la journée.

Toutefois, on indique que les employés municipaux sont en télétravail, ce qui permet de maintenir le service aux citoyens entre 8 h 30 et 16 h 30 par téléphone au 819 536-7200, ou par courriel à [email protected].

Les audiences prévues en après-midi à la cour municipale sont maintenues, tandis que celles du matin sont annulées.

Autres fermetures et activités annulées

Les activités suivantes offertes par la Ville sont annulées : les activités aquatiques, y compris les activités aquatiques libres, et ce, pour le cégep et l’école secondaire du Rocher, ainsi que celles de mise en forme en salle.

De plus, les arénas et les bibliothèques municipales sont fermés.

Qui joindre en cas de besoin ?

On rappelle que les citoyens doivent appeler au 9-1-1 seulement pour les urgences nécessitant l’intervention d’ambulanciers, de pompiers ou de policiers.

Si vous avez des questions générales ou si vous êtes dans une situation non urgente en lien avec le Service des travaux publics, composez le 819 536-7200. Des agentes seront en poste entre 8 h 30 et 16 h 30. Pour une situation en dehors de ces heures, choisissez l’option 1 dans le menu afin de joindre l’équipe de garde.