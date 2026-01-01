Un cocktail météo «potentiellement critique» est attendu en milieu de semaine

Un cocktail météo pouvant amener de 20 à 30 millimètres de pluie verglaçante est attendu en milieu de semaine au Québec, ce qui pourrait perturber les déplacements et causer des pannes de courant prolongées.

Environnement Canada ne mâche pas ses mots dans son bulletin météorologique spécial à propos de ce système, parlant sans détour d'une «situation potentiellement critique».

La trajectoire exacte du système reste à se préciser, mais presque toute la province devrait être touchée d'une manière ou d'une autre.

Dans les régions plus au sud, les précipitations commenceront tard mardi sous forme de pluie ou de neige. Les choses se gâteront mercredi, lorsque la pluie verglaçante se mettra de la partie.

«L'épisode pourrait durer jusqu'à 24 heures et paralyser certains services», prévient Environnement Canada dans son bulletin météorologique spécial.

«Il y aura vraisemblablement des retards et des annulations dans les transports. Les surfaces deviendront glacées et augmenteront le danger de chutes et de blessures», ajoute l'agence fédérale.

Pour le Grand Montréal, la Montérégie, l'Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie, le Centre-du-Québec et la région de la Capitale-Nationale, les prévisions font état d'une accumulation totale de 20 à 30 millimètres de pluie verglaçante.

Des pannes de courant sont probables, surtout si de la glace s'accumule sur les branches.

Environnement Canada note déjà qu'il pourrait être pertinent de repousser ou annuler tout déplacement non essentiel.

Même une fois que la pluie verglaçante cessera de tomber, les impacts pourraient se poursuivre. Le temps restera froid pour les jours suivants, ce qui pourrait «compliquer et retarder le rétablissement complet des services».

Les régions plus au nord ne sont pas en reste, puisqu'elles seront confrontées à une «tempête hivernale majeure» mercredi et jeudi, selon les termes utilisés par Environnement Canada.

Pour l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, une accumulation totale de 20 à 40 centimètres de neige sur une période de 24 heures est attendue.

Les vents seront aussi à surveiller, en raison de rafales pouvant atteindre 60 ou 70 kilomètres à l'heure, ce qui pourrait causer de la poudrerie et compliquer les déplacements sur les routes.

Le Nouveau-Brunswick sera aussi affecté par un mélange de neige, de grésil, de pluie verglaçante et de pluie.