Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Témoignage

Des militants demandent à Ottawa de mieux encadrer les médias sociaux pour les jeunes

durée 18h00
3 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Carol Todd, militante pour la sécurité en ligne, affirme qu'une éventuelle interdiction des réseaux sociaux pour les enfants nécessiterait une surveillance et un contrôle de l'industrie technologique.

Mme Todd, dont la fille Amanda s'est suicidée après avoir été victime de sextorsion en ligne, estime que le gouvernement doit adopter une législation sur les dangers de l'internet afin de garantir la sécurité des enfants.

Elle a comparu devant un comité parlementaire ayant la responsabilité d'étudier les effets des influenceurs et du contenu des réseaux sociaux sur les enfants et les adolescents.

Sara Austin, fondatrice du groupe Enfants d'abord Canada, a invité les députés à agir rapidement pour présenter et adopter un projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le gouvernement libéral a récemment confirmé qu'il travaillait sur un projet de loi visant à lutter contre les préjudices en ligne, mais n'a pas précisé s'il interdirait les réseaux sociaux aux jeunes, à l'instar de politiques mises en place ou en cours d'élaboration dans des pays comme l'Australie et l'Espagne.

Le comité a entendu des experts et des défenseurs expliquer comment les enfants sont exposés aux risques d'exploitation sexuelle en ligne, alors que le temps qu'ils passent en ligne est de plus en plus modelé par des influenceurs et des algorithmes qui déterminent le contenu qu'ils voient.

Anja Karadeglija, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC: des tendances préoccupantes

Publié à 15h00

Facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC: des tendances préoccupantes

Cœur + AVC publie mardi un nouveau rapport avec des données à jour sur les facteurs de risque modifiables de la population. Plusieurs indicateurs médicaux sont au rouge, notamment les cas d'hypertension, de diabète de type 2 et les taux élevés de cholestérol. Le nombre de Canadiens atteints d'hypertension augmente chaque année depuis le début des ...

LIRE LA SUITE
Le taux de suicide à la baisse au Québec, mais des régions sont plus touchées

Publié à 9h00

Le taux de suicide à la baisse au Québec, mais des régions sont plus touchées

Le Québec continue d'afficher une diminution des taux de suicide. Plusieurs régions hors des grands centres urbains ont toutefois des taux de suicide significativement supérieurs au reste de la province. Le portrait des comportements suicidaires au Québec 2026, publié lundi par l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), indique que ...

LIRE LA SUITE
Semaine de prévention du suicide: «Il reste encore des tabous», juge le PDG de l'AQPS

Publié hier à 12h00

Semaine de prévention du suicide: «Il reste encore des tabous», juge le PDG de l'AQPS

Parler ouvertement du suicide n'est pas une conversation simple, mais il s'agit du premier pas vers la prévention, estime le président-directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, qui souhaite briser les tabous. Selon Hugo Fournier, il ne faut pas avoir peur de demander à quelqu'un qui semble aller mal si elle pense au ...

LIRE LA SUITE