Brithany Leblanc, 14 ans, finaliste inspirante au concours Miss Teen Québec

Originaire de Saint-Maurice, en Mauricie, la jeune Brithany Leblanc, 14 ans, s’est taillée une place parmi les finalistes du concours Miss Teen Québec, dans le cadre de la 60e édition du populaire événement de mise en valeur de la jeunesse.

Élève à l’Académie les Estacade de Trois-Rivières, Brithany incarne une jeunesse lumineuse et déterminée. « Participer à Miss Teen Québec, c’est une occasion de grandir, de croire en soi et d’inspirer les autres », confie-t-elle.

C’est par l’entremise des réseaux sociaux que l’adolescente a découvert le concours. En participant activement aux différentes activités organisées par Miss Québec, elle a accumulé les points nécessaires pour accéder à la grande finale.

Passionnée par l’équitation depuis l’âge de huit ans, Brithany a forgé au fil des années une grande discipline et une confiance en soi qui lui servent aujourd’hui dans cette aventure publique. Elle souhaite représenter une jeunesse « vraie, assumée » et prouver qu’il est possible de réussir sans renier qui l’on est.

Attirée aussi par le milieu artistique, elle rêve de carrière à l’écran et puise son inspiration dans des récits qui valorisent l’authenticité et la résilience. « J’ai compris que je n’ai pas besoin d’être parfaite pour être fière de moi », dit-elle avec maturité.

Brithany peut actuellement être soutenue dans le cadre du concours par un vote en ligne du public. Les personnes intéressées à l’encourager peuvent le faire en cliquant sur ce lien.