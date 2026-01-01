Nous joindre
Le 17 janvier dernier en provenance du Maroc

Un autre cas de rougeole à bord d'un vol qui a atterri à l'aéroport Montréal-Trudeau

durée 09h00
23 janvier 2026
Par La Presse Canadienne

Une personne atteinte de la rougeole était à bord d'un avion de Royal Air Maroc ayant atterri à l'aéroport international Montréal-Trudeau le 17 janvier. La Santé publique invite les gens à bord de ce vol ou dans les zones concernées de l'aéroport à surveiller leurs symptômes.

Les principaux symptômes de la rougeole sont une fièvre importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et sensibles à la lumière. Par la suite, les personnes atteintes vont habituellement développer des rougeurs au visage, puis sur le corps.

La personne atteinte de rougeole à bord de l'avion qui s'est posé à Montréal était présente dans le vol AT558 en provenance de Cotonou, au Bénin, vers Casablanca, au Maroc, où elle avait une escale de huit heures avant de prendre le vol AT208 en direction de Montréal. La personne était contagieuse lors de ses déplacements.

Les personnes à bord de ces vols et présentes à l'aéroport de Casablanca, à celui de Montréal-Trudeau et dans la section des carrousels de bagages (sortie zone 8) sont considérées comme des contacts d'un cas de rougeole.

Les gens qui sont nés avant 1970 et ceux qui ont reçu deux doses de vaccin sont considérés comme protégés contre la maladie.

La rougeole est une maladie très contagieuse. Les personnes ayant été possiblement en contact avec le cas du 17 janvier à l'aéroport qui ne sont pas protégées et qui font partie des groupes à risque (bébés de moins d'un an, personnes immunosupprimées et femmes enceintes non vaccinées) doivent appeler dès que possible Info-Santé 811.

Rappelons qu'il y a eu un autre cas de rougeole à l'aéroport Montréal-Trudeau le 8 janvier.

L'éclosion de rougeole au Québec est toujours active, mais le nombre de cas est pour l'instant relativement stable. En date du 22 janvier, neuf cas de rougeole ont été confirmés en lien avec l'éclosion et deux autres cas sans lien avec l'éclosion.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

