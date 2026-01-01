Un moment festif
Plus de 40 jeunes célèbre Noël grâce au Carrefour jeunesse-emploi TRDC
Le traditionnel Noël des jeunes du CJE TRDC a rassemblé plus de 40 jeunes du territoire.
Tout au long de l’après-midi, les participants ont pu échanger, collaborer, rire et s’amuser à travers diverses activités animées par l’équipe du CJE TRDC.
Le 18 décembre, le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux a tenu son traditionnel Noël des jeunes. C'est plus de 40 jeunes du territoire qui se sont rassemblés pour un après-midi chaleureux, festif et empreint d’authenticité.
Cet événement annuel a pour objectif d’offrir aux jeunes un moment de partage et de célébration durant la période des Fêtes. Tout au long, les participants ont pu échanger, collaborer, rire et s’amuser à travers diverses activités animées par l’équipe du CJE TRDC.
Grâce à la participation de la Rôtisserie Ti-Coq, un repas convivial a également contribué à créer un climat accueillant et rassembleur.
Par cet événement, le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières / MRC des Chenaux réaffirme son engagement envers les jeunes et sa volonté de rejoindre ceux et celles qui n’ont pas toujours l’occasion de vivre un temps des Fêtes festif. Le succès de cette édition et les commentaires très positifs des jeunes témoignent de la pertinence et de l’importance d’une telle initiative.