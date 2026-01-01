Plus de 40 jeunes célèbre Noël grâce au Carrefour jeunesse-emploi TRDC

Le 18 décembre, le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières/MRC des Chenaux a tenu son traditionnel Noël des jeunes. C'est plus de 40 jeunes du territoire qui se sont rassemblés pour un après-midi chaleureux, festif et empreint d’authenticité.

Cet événement annuel a pour objectif d’offrir aux jeunes un moment de partage et de célébration durant la période des Fêtes. Tout au long, les participants ont pu échanger, collaborer, rire et s’amuser à travers diverses activités animées par l’équipe du CJE TRDC.

Grâce à la participation de la Rôtisserie Ti-Coq, un repas convivial a également contribué à créer un climat accueillant et rassembleur.

Par cet événement, le Carrefour jeunesse-emploi Trois-Rivières / MRC des Chenaux réaffirme son engagement envers les jeunes et sa volonté de rejoindre ceux et celles qui n’ont pas toujours l’occasion de vivre un temps des Fêtes festif. Le succès de cette édition et les commentaires très positifs des jeunes témoignent de la pertinence et de l’importance d’une telle initiative.