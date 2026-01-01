Plus de 278 000$ pour la maison des jeunes l’Accueil jeunesse de Grand-Mère

Le projet « CréAction : Rénovation participative et engagement jeunesse » de la maison des jeunes l’Accueil jeunesse de Grand-Mère reçoit du gouvernement du Québec un soutien financier de 278 638$.

Il a été retenu dans sa circonscription à la suite de l’appel de projets 2025-2026 du Programme d’aide financière aux infrastructures jeunesse (PAFIJ), un programme mis en place par le gouvernement actuel en 2021.

« CréAction permet aux jeunes de laisser leur trace, concrètement ! Ils ne font pas que participer : ils imaginent, choisissent et construisent leur Maison des Jeunes. Cette fierté-là restera longtemps, bien au-delà des travaux. », explique Chanelle Desjardins, chargée de projet, Accueil jeunesse de Grand-Mère.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, est venue en faire l'annonce. On explique que cette somme servira à l'aménagement et la mise aux normes de l'ancien local des Guides, qui profitera aux jeunes du secteur Grand-Mère.

« La jeunesse représente l’avenir de Shawinigan et du Québec en entier. Ils sont nombreux à tirer profit des établissements qu’on trouve ici et qui les reçoivent au quotidien. Je salue la décision de notre gouvernement d’appuyer ce projet essentiel au bon développement de nos jeunes, qui sont beaux à voir et qui ont tant à apporter à la société québécoise, aujourd’hui et demain. », exprime la députéede Laviolette–Saint-Maurice.

En tout, 28 projets ont été sélectionnés dans douze régions du Québec lors de cet appel de projets. Ainsi, treize maisons de jeunes, un carrefour jeunesse-emploi, une auberge du cœur, une maison de familles, un organisme autochtone et onze organismes aux missions variées (santé mentale, hébergement, itinérance, alphabétisation, aide alimentaire, etc.) bénéficieront d’une aide financière totalisant 5 136 242 $.