Avec des températures de -12 à -21

Il faudra s'habiller chaudement pour fêter l'arrivée de la nouvelle année au Québec

durée 10h00
31 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Plusieurs événements auront lieu au Québec mercredi pour fêter l'arrivée de la nouvelle année, mais ceux et celles qui voudront passer la soirée à l'extérieur devront — littéralement — attacher leur tuque.

Des festivités d'envergure sont prévues mercredi soir au Vieux-Port de Montréal et dans le Vieux-Québec pour accueillir 2026. Mais tant dans la métropole que dans la capitale, le froid sera aussi de la partie.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, il fera -12 °C en fin de soirée à Montréal, avec un refroidissement éolien de -18. À Québec, l'agence fédérale prévoit -15 °C aux alentours de minuit, avec une température ressentie de -21.

Ainsi, selon MétéoMédia, il pourrait s'agir de la veille du jour de l’An la plus froide depuis 2018.

Quoi qu'il en soit, les organisateurs des différents événements miseront sur leur programmation pour convaincre les Québécois de sortir braver le froid pour dire adieu à 2025 et bonjour à 2026.

Au Vieux-Port de Montréal, le «Grand Minuit» commencera à s'activer à 20 heures avec le duo de DJ Tupi Collective. À 21 heures, le groupe Qualité Motel montera sur la scène du quai Jacques-Cartier.

À 22 h 30, la fête se poursuivra avec une poignée d'artistes, dont Patrick Watson, Klô Pelgag, Pierre Kwenders et Sarahmée, en format «medley». Des feux d'artifice éclaireront le ciel sur le coup de minuit, puis les festivités se poursuivront jusqu'à 2 heures.

Les fêtards qui resteront jusqu'à tard dans la nuit au Vieux-Port pourront compter sur le métro pour rentrer à la maison, puisque le service sera prolongé jusqu'en milieu de nuit sur les lignes jaune, orange et verte — le service normal de semaine sera offert sur la ligne bleue.

Le Réseau express métropolitain restera quant à lui ouvert toute la nuit sur l'ensemble du réseau.

Du côté de Québec, on fêtera le Nouvel An lors de la troisième et dernière soirée du Festival Toboggan.

Dès l'après-midi, les films «La Pat’ Patrouille: La Super Patrouille» et «Paddington 2» seront projetés à la place George-V. En début de soirée, on pourra y voir des concerts de La Déferlance et de Jérôme 50.

En fin de soirée, l'action se déplacera vers la place de l’Assemblée-Nationale pour les prestations de Yuki B / Virginie B (20 h), Anabel Englund (21 h 30) et Frank Walker (23 h). Là aussi, des feux d'artifice seront lancés à minuit.

À l'intérieur

Il y aura aussi de l'action au Centre Vidéotron de Québec, mercredi soir, où Éric Lapointe promet des «hits à la tonne» pour son «Party des fêtes». Le rockeur sera accompagné de plusieurs invités, dont Francis Degrandpré, Mélissa Bédard, Martin Deschamps, Breen Leboeuf et Hugo Lapointe.

À la télévision, Radio-Canada proposera sa traditionnelle soirée du 31 décembre, avec «En direct du jour de l’An» (19 h), «Infoman 2025» (21 h 30) et le «Bye bye 2025» (23 h).

Pour sa 50e édition, le «Bye bye» misera sur une nouvelle équipe sur tous les fronts.

Le réalisateur des neuf dernières éditions, Simon-Olivier Fecteau, n'est pas de retour cette année. La réalisation sera plutôt l'œuvre de Jean-François Chagnon, Alec Pronovost, Pascal L’Heureux et Isabelle Garneau.

À l'écran, Pierre-Yves Roy-Desmarais sera le seul visage de retour dans la distribution principale. Stéphane Rousseau, Anne Dorval, Antoine Bertrand, Katherine Levac, Virginie Fortin, Patrick Emmanuel Abellard et Sinem Kara se grefferont à lui.

Nouveauté pour cette année, Noovo diffusera à 18 h 30 un événement familial: le «Pestacle de fin d’année». On y retrouvera les enfants vedettes des publicités toujours très populaires des Producteurs de lait du Québec, qui feront leur propre rétrospective des 12 derniers mois.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne

