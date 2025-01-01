Nous joindre
Bris d’aqueduc sur une conduite principale

Avis d'ébullition pour le quartier Domaine-du-Havre et d'autres secteurs

durée 11h00
9 décembre 2025
Par Salle des nouvelles

À la suite d’un bris d’aqueduc sur une conduite principale à Shawinigan, survenu au courant de la nuit dernière, un avis d’ébullition préventif est en vigueur pour les résidences du quartier Domaine-du-Havre et une partie de l’avenue de la Montagne (de la rivière à la rue Bertrand) et de la rue Thibaudeau (entre les avenues de la Montagne et Beaupré).

Pour savoir si votre résidence est touchée par cet avis, consultez la carte jointe.

Vous devez faire bouillir l’eau du robinet durant une minute à gros bouillons pour :

Boire ou préparer des boissons;
Préparer les biberons et les aliments pour bébés;
Laver les légumes et les fruits;
Préparer les aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée;
Préparer des glaçons;
Abreuver vos animaux de compagnie;
Et vous brosser les dents et vous rincer la bouche.

Vous pouvez utiliser l’eau du robinet non bouillie pour laver les vêtements, pour prendre une douche ou un bain. Vous pouvez laver la vaisselle au lave-vaisselle ou à la main avec du détergent, mais assurez- vous qu’elle soit bien sèche avant de l’utiliser.

Vous pouvez vous procurer de l’eau potable à l’extérieur du garage municipal, situé au 75, 28e Rue (porte KK), accessible par la 98e Rue. Vous devez apporter vos récipients pour les remplir vous-même.

Les citoyens concernés sont avisés par le Service de messagerie automatisée aux citoyens (SMAC). Si vous êtes concerné et que vous n’avez pas reçu d’appel automatisé, nous vous invitons à vous inscrire en ligne au www.shawinigan.ca/smac ou en communiquant avec le Service aux citoyens au 819 536-7200.

La levée de cet avis d’ébullition préventif sera confirmée aux citoyens concernés par le SMAC.

