Moisson Mauricie / Centre-du-Québec lance sa campagne de Noël

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec (MCDQ) a officiellement lancé sa campagne de récolte de fonds pour le temps des Fêtes. Leur objectif est d'amasser un montant total de 40 000$ pour soutenir les familles en situation de précarité.

En raison d'une deuxième année consécutive de perturbations du service postal national, l'organisme ne peut acheminer par la poste la lettre annuelle destinée à 40 000 résidences et commerces de la région. Cela compliquant le déroulement de la campagne, les personnes sont invitées à faire un don en ligne au https://www.jedonneenligne.org/mmcq/CPN25/.

Il est toujours possible de faire parvenir un chèque à l'adresse suivante, en indiquant Noël 2025 : Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

1579, rue Laviolette

Trois-Rivières (Québec) G9A 1W5

Gaël Chantrel, directeur général de Moisson MCDQ, se dit préoccupé par la situation, mais il croit en la générosité de la population : « Comme l’an dernier, nous nous adaptons rapidement. L’interruption du service postal, malgré une reprise progressive, complique directement notre capacité à joindre les donateurs, alors même que les besoins continuent d’augmenter. L’insécurité alimentaire atteint de plus en plus de nos concitoyens et touche désormais des foyers de travailleurs de la classe moyenne. En Mauricie et au Centre-du-Québec, le nombre de personnes ayant recours à l’aide alimentaire dont la principale source de revenu est un emploi a d’ailleurs triplé au cours des dix dernières années. L’appauvrissement des travailleurs et des familles de la classe moyenne s’inscrit dans une paupérisation plus large et particulièrement préoccupante au Québec. Nous savons que la population sera au rendez-vous et nous avons confiance qu’elle répondra encore présente. La réussite de cette campagne de Noël est essentielle pour assurer le bon fonctionnement de nos activités de distribution alimentaire. »