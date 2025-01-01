Nous joindre
Indice de performance climatique (IPC) 2026

Protection du climat: le Canada au bas du classement

durée 15h00
19 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

Le Canada occupe le 61e rang sur 67 du classement de l’Indice de performance climatique (IPC) 2026, publié par les organisations Germanwatch, Climate Action Network et NewClimate Institute, mardi.

Le Canada a amélioré son classement d’une position dans la dernière année, passant du 62e au 61e rang.

«Mais ce changement de rang ne s’explique absolument pas par une meilleure performance», a souligné Emilie Belliveau, qui a contribué à l’évaluation du Canada.

«Notre rang a changé en raison de la détérioration des performances de pays comme les États-Unis et la Russie», a ajouté la responsable du programme de transition pour le groupe Environmental Defence.

Le Canada continue de recevoir une note «très faible» dans les catégories «émissions de GES» et «énergies renouvelables et consommation d’énergie», et une note «faible» dans la catégorie «politique climatique».

L'indice annuel de performance climatique (IPC), publié depuis 2005, classe les efforts d'atténuation du climat de 63 pays et de l'Union européenne, «qui représentent collectivement plus de 90 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre», selon les auteurs du classement.

Les résultats sont compilés avec l’aide de «450 experts nationaux évaluant les politiques climatiques nationales et internationales les plus récentes de leur pays».

Le rapport publié mardi souligne «qu’aucun pays n’est assez fort dans toutes les catégories pour obtenir une note globale très élevée, les trois premières places restent donc vacantes».

Stéphane Blais, La Presse Canadienne

