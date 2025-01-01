Bibliothèques de Bécancour : effacez vos frais de retard avec un don

Depuis le 2 novembre et jusqu’au 23 décembre 2025, les usagers des bibliothèques situées sur le territoire de la Ville de Bécancour sont invités à apporter des denrées non périssables et/ou des produits d’hygiène au comptoir de prêt pour régler leurs frais de retard.

Cette initiative revient pour une 3e année consécutive, à la suite de l’engouement manifesté lors des éditions précédentes. Par ce geste, la Ville de Bécancour réaffirme sa solidarité envers les personnes dans le besoin et soutient ainsi concrètement la préparation des paniers de Noël distribués par les organismes communautaires locaux. Bécancour se joint donc à de nombreuses autres villes du Québec qui adoptent ce concept d’amnistie des amendes à l’approche des Fêtes.

Il est suggéré d’apporter une denrée par item en retard. Cette démarche permet également de mettre à jour son dossier, car le concept s’applique aux frais antérieurs qui peuvent parfois bloquer l’accès à de nouveaux prêts. À noter que les documents rapportés doivent être en bon état; les livres perdus ou abîmés ne sont pas admissibles.

Bien entendu, tous les citoyens sont invités à déposer des denrées, même s’ils n’ont pas de frais de retard à payer. Autrement dit, les bibliothèques sont un point de dépôt pour celles et ceux qui souhaitent contribuer aux paniers de Noël.

De plus, à chacune des éditions, la Ville de Bécancour procède à l’achat de 310 livres neufs destinés aux 160 enfants de 0-17 ans membres d’une famille ciblée par la remise des paniers de Noël. Cette initiative sera aussi de retour cette année, offrant ainsi aux familles vivant dans un contexte de vulnérabilité d’accéder gratuitement à de la littérature avec des ouvrages de qualité.