Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lancement d'un nouvel institut pour les intervenants en violence conjugale

durée 15h00
17 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un nouvel institut pour mieux outiller les professionnels et les intervenants en matière de violence conjugale voit le jour au Québec.

L'objectif de l’Institut Écho est de mieux soutenir les femmes et les enfants victimes de violence conjugale en se mobilisant autour d'eux et en renforçant le filet de sécurité.

Assez unique en son genre au Québec, il offre des formations, des conférences avec des experts et d'autres outils destinés aux professionnels. Ceux qui travaillent dans les ressources ont été en contact avec les victimes dans 76 % des événements de violence conjugale ayant causé des décès, selon le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Autrement dit, dans près de huit cas sur dix, quelqu’un a eu une occasion d’agir.

«Il suffit parfois d’une simple question ou d’une écoute attentive pour changer la trajectoire des femmes victimes de violence conjugale. En étant à leur contact, les professionnels ont une posture privilégiée pour faire une différence», soutient par voie de communiqué Annick Brazeau, présidente du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui a lancé officiellement l'Institut Écho, lundi.

Dans sa première phase, l’Institut cible quatre pôles: le milieu communautaire, le milieu judiciaire, le milieu de la santé et des services sociaux, ainsi que les employeurs et syndicats.

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Canada s'enligne pour rater sa cible d'éliminer le cancer du col de l'utérus

Publié à 18h00

Le Canada s'enligne pour rater sa cible d'éliminer le cancer du col de l'utérus

Le Canada ne réussira probablement pas à atteindre son objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040. Après avoir connu une baisse constante au cours des dernières années, voilà que le taux de ce cancer — complètement évitable lorsque dépisté à temps — stagne. Ce constat survient cinq ans après le lancement de la stratégie de ...

LIRE LA SUITE
Statistiques canadiennes sur le cancer: le Québec a le plus haut taux de nouveaux cas

Publié à 9h00

Statistiques canadiennes sur le cancer: le Québec a le plus haut taux de nouveaux cas

Un nouveau rapport publié lundi dresse un portrait de la situation actuelle au pays pour plus de 20 cancers. On constate qu'il y a globalement une augmentation du nombre de cas de cancer, mais une diminution de la mortalité. On apprend aussi que le Québec a le pire bilan du Canada en termes d'incidence du cancer. Le cancer continue d'être la ...

LIRE LA SUITE
L'écrasante majorité des jeunes Québécois posent des gestes philanthropiques généreux

Publié le 14 novembre 2025

L'écrasante majorité des jeunes Québécois posent des gestes philanthropiques généreux

Contrairement à ce que certains pourraient croire, les jeunes Québécois ont le cœur sur la main et sont massivement majoritaires à poser des gestes philanthropiques, même s’ils n’en sont pas nécessairement conscients. Un sondage Léger réalisé pour le compte de l’Institut Mallet montre que 87 % des Québécois âgés de 18 à 40 ans ont posé un geste ...

LIRE LA SUITE