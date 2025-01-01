Les travaux sur le pont Laviolette terminés après trois ans

Après trois années de travaux majeurs, le chantier du remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette, reliant Trois-Rivières à Bécancour, est officiellement terminé.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, ainsi que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Donald Martel, soulignent la fin de cet important projet.

« Nous marquons aujourd’hui l’aboutissement d’un chantier d’envergure qui permet d’assurer la pérennité d’un lien vital pour la Mauricie et le Centre-du-Québec. Le remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette représentait une importante étape de maintien d’actif qui permet de préserver la sécurité et la fonctionnalité de la structure. Il est essentiel de continuer à entretenir nos infrastructures afin d’en assurer la durabilité à long terme. », indique M. Julien.

« Le pont Laviolette est crucial pour nos régions, soutenant la mobilité et l’économie locale. L’investissement dans ces travaux était indispensable afin que cette infrastructure stratégique continue d’assurer son rôle dans le transport et le développement régional. À terme, ce sont aussi la qualité de vie et la sécurité des citoyens qui sont influencées positivement. Je me réjouis de l’aboutissement de ce projet. », ajoute M.Boulet.

Grâce à l’utilisation d’une méthode de construction ayant recours à des éléments préfabriqués, il a été possible de remplacer 1,4 km de dalle située sous la charpente métallique, tout en garantissant que les quatre voies du pont restent ouvertes à la circulation le jour, en dehors des périodes de travaux intensifs.

Les interventions, qui représentent un investissement de 261,1 M$, ont permis de renouveler entièrement la dalle de la partie centrale du pont Laviolette, de rénover toutes les unités de fondation, de remplacer 24 suspentes et plus d’une trentaine de joints, et de refaire l’asphalte sur toute la structure.

« Le pont Laviolette est un lien vital entre nos régions. Sa modernisation assure non seulement la sécurité des usagers, mais aussi la vitalité économique de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Je suis fier de voir ce projet d’importance terminé avec succès. », termine Simon Allaire, député de Maskinongé.