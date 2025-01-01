Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À Moisson Mauricie / Centre-du-Québec

Les lauréats du Concours d’Élégance font don de leurs prix à une cause

durée 13h00
13 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les trois lauréats du Concours d’Élégance 2025 ont choisi de remettre la totalité de leurs bourses à l'organisme d'aide alimentaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, qui soutient les personnes et familles vulnérables de la région.

Ainsi, André De Montigny, André Simard et Yves L’Écuyer ont respectivement offert leurs prix de 3 000 $, 2 000 $ et 1 000 $ à l’organisme, pour un total de 6 000 $ versés par Élégance Trois-Rivières au nom des gagnants. Chaque lauréat a reçu un reçu officiel pour fins de déduction fiscale.

Les dons consentis à Moisson Mauricie / Centre-du-Québec permettront de distribuer une valeur de plus de 120 000 $ en denrées alimentaires, contribuant directement à améliorer la qualité de vie de nombreuses familles de la région.

« Élégance Trois-Rivières, c’est avant tout une célébration du raffinement et du partage, mais aussi une occasion d’unir la passion automobile à des valeurs humaines et solidaires », a souligné l’organisation.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le niveau de scolarité a un impact majeur sur la santé des gens, montre une étude

Publié à 18h00

Le niveau de scolarité a un impact majeur sur la santé des gens, montre une étude

Le niveau de scolarité a une influence majeure sur la santé des gens, met en lumière un nouveau rapport de recherche dévoilé jeudi par l’Observatoire québécois des inégalités. Moins il y aura de décrochage scolaire au Québec, plus la population est sujette à avoir une meilleure santé. Autrement dit, le rôle de l’éducation agit comme un ...

LIRE LA SUITE
Les travaux sur le pont Laviolette terminés après trois ans

Publié à 14h05

Les travaux sur le pont Laviolette terminés après trois ans

Après trois années de travaux majeurs, le chantier du remplacement de la dalle centrale du pont Laviolette, reliant Trois-Rivières à Bécancour, est officiellement terminé. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, ainsi que le ...

LIRE LA SUITE
Grève illimitée des chauffeurs de Fleur de Lys dès le 16 novembre

Publié à 10h23

Grève illimitée des chauffeurs de Fleur de Lys dès le 16 novembre

Dès ce dimanche 16 novembre, le service régulier de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS), sera perturbé par la grève illimitée des chauffeurs d'autobus à l'embauche de l'entreprise Fleur de Lys.  On conseille fortement aux usagers du transport régulier de prévoir dès maintenant un plan de transport alternatif, pour les prochains ...

LIRE LA SUITE