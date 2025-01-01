Les lauréats du Concours d’Élégance font don de leurs prix à une cause

Les trois lauréats du Concours d’Élégance 2025 ont choisi de remettre la totalité de leurs bourses à l'organisme d'aide alimentaire Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, qui soutient les personnes et familles vulnérables de la région.

Ainsi, André De Montigny, André Simard et Yves L’Écuyer ont respectivement offert leurs prix de 3 000 $, 2 000 $ et 1 000 $ à l’organisme, pour un total de 6 000 $ versés par Élégance Trois-Rivières au nom des gagnants. Chaque lauréat a reçu un reçu officiel pour fins de déduction fiscale.

Les dons consentis à Moisson Mauricie / Centre-du-Québec permettront de distribuer une valeur de plus de 120 000 $ en denrées alimentaires, contribuant directement à améliorer la qualité de vie de nombreuses familles de la région.

« Élégance Trois-Rivières, c’est avant tout une célébration du raffinement et du partage, mais aussi une occasion d’unir la passion automobile à des valeurs humaines et solidaires », a souligné l’organisation.