Grève illimitée des chauffeurs de Fleur de Lys dès le 16 novembre

Dès ce dimanche 16 novembre, le service régulier de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS), sera perturbé par la grève illimitée des chauffeurs d'autobus à l'embauche de l'entreprise Fleur de Lys.

On conseille fortement aux usagers du transport régulier de prévoir dès maintenant un plan de transport alternatif, pour les prochains jours.

La RTCS déplore cette situation qui affecte directement les usagers du transport en commun régulier. Annuellement, ce sont près de 470 975 déplacements qui se font en transport en commun régulier à Shawinigan.

La RTCS rappelle qu'elle n'est pas l'employeur des chauffeurs, les empêchant de participer aux négociations entourant la convention collective de ces derniers. Les discussions relèvent exclusivement de l’entreprise Fleur de Lys, avec laquelle la RTCS a conclu un contrat de fourniture de service de transports.

« Nous trouvons inadmissible la reprise de la grève. Bien qu’on ne soit pas partie prenante, nous allons suivre de très près l’évolution des négociations. La RTCS évalue aussi les options à mettre en place pour exercer les pressions nécessaires afin qu’une reprise de service soit faite dans les meilleurs délais », indique Jean-Yves Tremblay, président de la RTCS et conseiller municipal du district 09 Trudel – Hubert-Biermans.