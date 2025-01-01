Nous joindre
De la pluie, de la neige et du grésil sont au menu pour la journée de lundi au Québec

10 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

La prudence est de mise sur les routes du Québec, lundi, alors que de la pluie, de la neige et du grésil sont attendus au courant de la journée dans les différentes régions de la province.

À Montréal, la neige qui est tombée dimanche a fait place à la pluie, mais les flocons seront de retour plus tard lundi. On s'attend à des accumulations de quelques centimètres de neige d'ici mardi, selon Environnement Canada.

Le scénario sera similaire à Québec, où l'agence fédérale prévoit 15 millimètres de pluie avant le retour de la neige, dans la nuit de lundi à mardi. Là aussi, un petit tapis blanc pourrait se déposer d'ici mardi.

Plus au nord, des avertissements de neige et des bulletins météorologiques spéciaux d'Environnement Canada sont en vigueur, puisque la neige tombera en quantité beaucoup plus importante.

L'agence fédérale prévoit de 10 à 20 centimètres de neige pour Charlevoix, la Côte-Nord et le Saguenay–Lac-Saint-Jean, notamment, mais les accumulations pourraient être plus importantes par endroits.

Pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, les prévisions d'Environnement Canada font état d'accumulations de près de 10 centimètres de neige.

Cette première bordée de neige a commencé à entraîner certaines conséquences, dimanche, notamment des sorties de route et des pannes de courant.

Tôt lundi, un peu moins de 10 000 adresses étaient privées d'électricité, selon Hydro-Québec, majoritairement en Montérégie, dans les Laurentides et en Chaudière-Appalaches.

La Société de l'assurance automobile du Québec a également profité de l'occasion pour inviter les automobilistes à la prudence, car plusieurs d'entre eux n'ont pas encore installé leurs pneus d'hiver, obligatoires à compter du 1er décembre.

 

