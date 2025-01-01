Les pompiers de Shawinigan distribueront des bonbons ce soir

En cette soirée d'Halloween, une vingtaine de pompiers du Service de sécurité incendie et de sécurité civile de la Ville de Shawinigan seront dans les rues pour offrir des friandises aux enfants.

Ils seront présents entre 17 h 30 et 19 h dans le secteur Saint-Georges ainsi que dans les quartiers Domaine Laflèche, des D, Domaine du Havre et au centre-ville de Shawinigan.

Ce geste est possible grâce à la collaboration de marchands locaux.

Rappels de sécurité

La Ville de Shawinigan rappelle quelques consignes pour une Halloween sécuritaire : portez des vêtements clairs avec bandes réfléchissantes, privilégiez le maquillage plutôt qu’un masque et des costumes courts pour éviter les chutes. Circulez du même côté de la rue et traversez aux intersections. Pour les automobilistes, redoublez de prudence au volant.